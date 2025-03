"Neki igrači nisu dovoljno dobri, a neki su preplaćeni": Suvlasnik Mančester junajteda surovo iskren o svom timu

Suvlasnik Mančester junajteda ser Džim Retklif nije sasvim zadovoljan situacijom u timu, međutim, vJeruje novom treneru.

Izvor: Lucy North, PA Images / Alamy / Profimedia

Suvlasnik Mančester junajteda ser Džim Retklif govorio je o situaciji u timu. Već se pojavila vijest da će stadion njegovog kluba "Old Traford" biti srušen, a sada je govorio i o budućnosti ekipe. Prema njegovom mišljenju, ne zaslužuju baš svi igrači da budu dio kluba iz Engleske, bio je iskren i direktan pa je naveo da su neki preplaćeni, a neki jednostavno nisu dovoljno dobri. Ipak, posebno je istakao rad novog trenera Rubena Amorima.

Milijarder je u intrevjuu za BBC iznio imena nekih od igrača - Kazemira, Rasmusa Hojlunda, golmana Andrea Onanu, Antonija i Džejdona Sanča, koji su na pozajmicama u drugim klubovima, kao igrače koje je njegova uprava naslijedila. S obzirom na to da je Retklif veliki navijač Mančester junajteda, on je prošle godine uložio 1,3 milijarde funti za 28,94 odsto akcija u klubu.

Godinu dana kasnije, klub koji obožava ne stoji najbolje na tabeli, bliži su dnu nego vrhu, pošto su 14. sa svega devet pobjeda, sedam remija i 12 poraza. Pa, logično pitanje je šta se to dešava, da li su igrači krivi zbog toga?

"Neki nisu dovoljno dobri, a neki su vjerovatno preplaćeni, ali da bismo oblikovali tim za koji smo u potpunosti odgovorni, biće potrebno vrijeme. Krećemo se iz prošlosti u budućnost, imamo odlične igrače u timu, to znamo, kapiten je fantastičan fudbaler. Definitivno nam treba Bruno, on je fantastičan fudbaler", objasnio je.

Ruben Amorim imenovan je u septembru poslije otpuštanja Ten Haga. Međutim, promjena je malo toga donijela ekipi, makar na tabeli... Ipak, pobjeda protiv Real Sosijedada odvešće ih u četvrtfinale Lige Evrope, a samim tim biće i korak bliži mogućim kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Ako zaista pogledam tim koji Ruben ima na raspolaganju, mislim da radi zaista dobar posao. Mislim da je on izvanredan mladi trener. Zaista. On je odličan trener i mislim da će dugo biti tu. Počinjemo da vidimo šta on može da napravi - mislim da ste to vidjeli protiv Arsenala. Koliko igrača sa klupe ste prepoznali? Ostalo nam je još 10 igrača prvog tima", analizirao je.

Novi trener je načinom svog rada u potpunosti je "kupio" Retklifa. "On je kao i većina mladih trenera, emotivan je. Nije savršen, ali ja sam njegov veliki fan. On želi svlačionicu koja je puna ljudi koji su potpuno posvećeni fudbalu. Neće tolerisati ljude koji nemaju 100 odsto takav stav", zaključio je.