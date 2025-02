Prošlo je 67 godina od najcrnjeg dana u istoriji Mančester junajteda

Fudbaleri Mančester junajteda vraćali su se kući nakon remija sa Crvenom zvezdom, a onda se u Minhenu desila tragedija u kojoj je život izgubilo 20 ljudi.

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Tog 6. februara 1958. godine fudbaleri Mančester junajteda vraćali su se kući poslije remija sa Crvenom zvezdom u četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona.

Bilo je 3:3 u Beogradu, a poslije 2:1 u Mančesteru to je značilo da su "Bazbijeve bebe", kako su popularno zvali taj tim, otišle dalje.

Ipak, desila se tragedija. Njihov avion je morao da stane u Minhenu kako bi se napunilo gorivo, a onda je na ledom pokrivenoj pisti skrenuo i doživio nesreću.

Na licu mjesta je poginulo 20 ljudi, od čega sedam prvotimaca Mančester junajteda, a najbolji igrač tog tima Dankan Edvards je preminuo poslije 15 dana u bolnici.

Od fudbalera poginuli su Džef Bent, Rodžer Birn, Edi Kolman, Dankan Edvards, Mark Džons, Dejvid Peg, Tomi Tejlor i Bili Velan. Džon Beri i Džeki Blenkflauer su preživjeli, ali su morali da završe karijere. A na letu je bio i Frenk Svift, novinar i legenda gradskog rivala Mančester sitija.

Sjajna generacija Crvene zvezde koju je tada predvodio Dragoslav Šekularac nije uspjela da pobijedi na tom meču, a da jeste, možda bi sve bilo drugačije. Godinama kasnije, Šekularac je zamijerao sebi na jednoj propuštenoj šansi, koja bi možda spasila sve te živote.

"Utakmica je bila nevjerovatna, Mančester je vodio sa 3:0, a onda smo mi uspjeli da izjednačimo i imali smo prilike za potpuni preokret. Najbolja šansa je bila moja, ma stopostotna! Ali, promašio sam i oni su se plasirali u polufinale. Pošto nas je Junajted prethodno dobio na 'Old Trafordu' sa 2:1, da sam ja pogodio za 4:3 igrala bi se majstorica, najvjerovatnije tri dana kasnije u Italiji. Oni se u tom slučaju ne bi vraćali kući iz Beograda... Ma, ko zna koliko puta sam sebi rekao: 'E, Šeki, kud bre nisi bio bolji golgeter, svi ti momci bi ostali živi da si zatresao mrežu'", prisjetio se jednom prilikom Šekularac.

On je do kraja života ostao emotivno vezan za Mančester junajted i redovno je pratio igre kluba sa "Old Traforda", a sve to seže baš na tu kobnu utakmicu.