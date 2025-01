Novi trener Junajteda očajan, legendarni ser Aleks mu pružio podršku: "Ostani pozitivan!"

Ruben Amorim veoma teško prolazi kroz početak u Mančester junajtedu. Sreo je najveću legendu kluba i dobio važnu poruku od nje.

Mančester junajted već godinama je u krizi, ali ona je u malo trenutaka bila dublja od one u kojoj je sada. U nedjelju je posrnuli velikan izgubio meč protiv Brajtona (1:3) na svom stadionu, koji će uskoro biti srušen prema najavama iz Engleske.

U kakvom je stanju Junajted govori i činjenica da je u prethodnih devet kola Premijer lige doživio čak šest poraza, uz dvije pobjede (protiv Sitija i Sautemptona) i jedan remi - protiv Liverpula. Dobri nastupi u derbijima nisu ni sakrili, ni ublažili stvarnost na Old Trafordu, o kojoj je menadžer Ruben Amorim (39) govorio potpuno iskreno u nedjelju.

"U deset utakmica Premijer lige pobijedili smo u dvije. Znam to. Zamislite šta je to za navijača Mančester junajted i zamislite šta to znači za mene. Doveli smo novog trenera, a gubimo više nego pod prethodnim trenerom (Erikom Ten Hagom). Potpuno sam svjestan toga. Kao što sam rekao, neću mijenjati sistem, bez obzira na sve. I znam da možemo da uspijemo, samo moramo da preživimo ovaj trenutak.Najgori smo tim možda u čitavoj istoriji Mančester junajteda. Znam da želite naslove, ali govorim to jer moramo da prihvatimo tu činjenicu. Eto vam naslova...", rekao je Amorim.

"Moramo da shvatimo u kakvom smo trenutku, a ne da obilazimo problem. Svi su ovdje ispod svog nivoa, bez obzira na sve okolnosti ispod nivoa smo i moramo da prihvatimo da je neprihvatljivo da gubimo ovoliko utakmica. To je neprihvatljivo za bilo koji tim u Premijer ligi, a ne samo za Mančester junajted", kazao je Portugalac, koji je menadžer Junajteda od 11. novembra.

Ovo je bio odgovor ser Aleksa

U nedelju je Junajted organizovao oproštaj od jedne od najvećih klupskih legendi, Denisa Loua, preminulog prošle nedjelje. U tu čast na teren je sišao i najveći trener u istoriji kluba, ser Aleks Ferguson i proveo kratko vrijeme u razgovoru sa Amorimom.

Portugalac je otkrio da mu je Ferguson rekao samo dvije riječi: "Ostani pozitivan".

Fergusonove sigurno će značiti mladom treneru, koji je u veoma teškom trenutku.







