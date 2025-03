Maksimović bez velikih riječi - obećava maksimum: Postoje treneri koji su smijenjeni i oni koji će tek biti smijenjeni

Marko Maksimović zvanično preuzeo Posušje, pa održao zanimljivu konferenciju za medije.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Marko Maksimović u nastavku sezone sjediće na klupi Posušja. Banjalučki stručnjak naslijedio je Branka Karačića, sa kojim je raskinuta saradnja, tako da će Maksimović biti četvrti trener koji će predvoditi Posušake u aktuelnoj sezoni.

Prije Karačića, tim sa stadiona "Mokri dolac" bodili su Borislav Grbavac i Duško Vranešević, a Maksimović će sada pokušati da razdrma ekipu koja je u krizi igre i rezultata, a sve nakon veoma dobrog starta sezone, kada se nalazila pri samom vrhu tabele.

Posušje već devet utakmica ne zna za prvenstvenu pobjedu, pa će 40-godišnji stručnjak imati mnogo posla kako bi igračima vratio poljuljano samopouzdanje.

"Slobodno mogu reći da sam bio iznenađen kada sam dobio poziv jer iskreno nisam očekivao da se će to desiti. Ipak, u fudbalu neke stvari ne možete predvidjeti. Postoje treneri koji su smijenjeni i oni koji će tek biti smijenjeni. Takav je naš posao. Kolega Karačić radio je ovdje dobre stvari, ja ga poznajem, i on je preuzeo odgovornost za trenutne rezultate. Nakon dugog razgovora, dogovorili smo se. I ranije sam imao neke kontakte sa Posušjem, to je klub koji me je privukao, koji u bh. prilikama kotira na zavidnom nivou. Stvarno mi je čast što sam ovdje, što ću biti trener Posušja i za mene je to velika obaveza", poručio je Maksimović na predstavljanju.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Posušje se trenutno nalazi na skromnom devetom mjestu i predstoji mu grčevita borba za opstanak u premijerligaškom društvu. Ipak, Maksimović smatra da Posušaci imaju kvalitet da se izdignu i krenu ka luci spasa.

"Posušje nije na dobrom položaju na tabeli, ali optimista sam. Vjerujem prije svega u sebe. Neke stvari pokušaćemo da doradimo kada je u pitanju stručni štab. Moji prvi utisci su korektni, onako kako sam i mislio. Ne bih davao neke velike riječi i obećanja. Ono što mogu da obećam je da ću dati svoj maksimum da radim kako treba i ne da se nadam, nego sam siguran, da će igrači to sve da prate. Da svako svoj ponos, ego ili problem koji je imao stavi sa strane, i sve usmjeri na klub. Mi smo svi prolazni, a klub će uvijek biti tu. Jedva čekam da počnemo da radimo."

U trenucima bez trenerskog angažmana, Maksimović je radio kao stručni konsultant na TV Arena sport, pratio dešavanja u Premijer ligi BiH, tako da je veoma dobro upoznat sa stanjem u Posušju, ali i ostalim ekipama.

"Gledao sam utakmice, sve sam pratio i analizirao. Moj zahtjev će biti da možemo izgubiti, ali ne može da se desi da nismo bili u kontaktu i duelu. Vjerujem da ovdje ima kvaliteta. Igrači nisu zaboravili da igraju. Treba neke da vratimo u formu, moramo im pomoći, da kao tim izađemo iz problema. Ako to ne budemo radili, neće biti dobro", kaže novi trener Posušaka.

Vidi opis Maksimović bez velikih riječi - obećava maksimum: Postoje treneri koji su smijenjeni i oni koji će tek biti smijenjeni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/HŠK Posušje Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo/HŠK Posušje Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo/HŠK Posušje Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo/HŠK Posušje Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo/HŠK Posušje Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo/HŠK Posušje Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo/HŠK Posušje Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo/HŠK Posušje Br. slika: 8 8 / 8

Maksimović će na klupi novog tima debitovati u nedjelju na domaćem terenu protiv Veleža od 13 časova. Već na tom meču, moći će da vidi sve raspoložive snage.

"Prva utakmica protiv Veleža je za mene najlakša. Tu moramo da vidimo reakciju. Reprezentativna pauza će nam dobro doći. Mnogi igrači nisu u optimalnoj formi, pa ćemo za Velež morati da odaberemo one najspreminije, koji će dati maksimum. Moj zadatak će biti da svakog igrača dignem 20-30 odsto. Ne očekujem renesansu ili dopadljivu igru, ali publika mora da se vrati, da nas podrži. Treba da vratimo njihovo povjerenje i vjerujem da će nas podržati", zaključio je Maksimović.

Banjalučki stručnjak je do sada vodio Borac, Leotar iz Trebinja i tuzlansku Slobodu, čiji šef stručnog štaba je bio do kraja septembra prošle godine.

Pogledajte kompletnu konferenciju za medije na kojoj je osim Marka Maksimovića prisustvovao i sportski direktor Posušja Stipe Balajić.