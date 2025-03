"Izbaksuzirao sam, neću da pričam o tome": Blagojević se oglasio, zna šta može da košta Partizan

Trener Partizana Srđan Blagojević pred meč sa Čukaričkim govorio je o očekivanjima u tom meču i zdravstvenom stanju u ekipi.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FKPartizanBeograd

Partizan gostuje Čukaričkom na Banovom brdu u 28. kolu Superlige u nedjelju od 18 časova. Prije važnog meča za crno-bijele oglasio se i trener Partizana Srđan Blagojević koji je govorio i očekivanjima i zdravstvenom stanju u ekipi.

Blagojević je najpre analizirao protivnika: "Mi smo na kraju ovog ciklusa od tri nedjelje takmičenja u dvije nedjelje igrali srijeda-subota-srijeda i u prilično smo jakom ritmu, to se možda i osjeća u našoj igri i ovo je posljednja utakmica u tom jakom ciklusu, pred reprezentativnu pauzu. Sigurno nam neće biti lako, nakupio se zamor, ali to ne smije da bude opravdanje", rekao je trener crno-bijelih za Partizanov jutjub kanal.

"Pripremamo se kao i za svaku utakmicu, svjesni smo težine posla koji je ispred nas. Čukarički drži visok nivo, bez obzira na slabije rezultate u prethodnom periodu, svjesni smo njihove snage, njihovog kvaliteta, dobro su izbalansirani i uz veliki broj dobrih igrača. Imaju iskusne igrače u kombinaciji sa talentovanim i mladim momcima, sa jako dobrim trenerom Markom Savićem kojeg posebno cijenim. Veoma težak posao je ispred nas, ali imamo želju da ovaj ciklus privedemo kraju uspješno i da, prije svega, kvalitetom svoje igre dođemo do kontinuiteta."

Srđan Blagojević se oglasio pred meč Čukarički - Partizan. Izvor: Youtube/@FKPartizanBeograd

Kakvo je zdravstveno stanje u Partizanu?

Trener Partizana se nadao da će na raspolaganju imati sve igrače. Međutim, to neće biti slučaj, ali kako ističe zdravstvena situacija u crno-bijelom taboru se polako popravlja, te se nada da će uskoro moći da računa na sve momke.

"Napredujemo, izbjeći ću da pričam o tome, jer mi se čini da sam izbaksuzirao situaciju da očekujemo da svi igrači u toku ove nedjelje budu na okupu, onda su nam se desile neke situacije na utakmici protiv Novog Pazara. To nas je malo poremetilo, ali nisu u pitanju ozbiljne povrede."

A, situacija stoji ovako: "Kalulu je trenirao sa ekipom, Nikolić je dijelom trenirao sa ekipom, Trifunović, Nikolić isto... Praktično, nemamo igrača koji trenira odvojeno osim Đurđevića. Popravlja se situacija, ide svojim tokom".

Partizan nema poraz u 2025.

Partizan je u 2025. odigrao osam mečeva, sedam ligaških i jedan u Kupu i u tom ciklusu zabilježio je pet pobjeda i tri remija. Samim tim postavlja se pitanje koliko će teško biti održati kontinuitet?

"Jasno je, kakve god rezultate imali, uvijek će vas ocjenjivati kroz posljednji rezultat. Nekad je to dobro, nekad ne, to nekad pruža priliku da se iskupite poslije slabijih rezultata, ali poslije pobjeda tu postoji opasnost da se vrlo brzo sruši ono što se gradili. To je bila situacija na utakmici protiv Radnika, svi su očekivali našu pobjedu... Postojala je mogućnost da se okliznemo i srušimo ono što smo gradili. Na sreću, uspješno smo prebrodili to - zato nam je potrebno naše najbolje izidanje protiv Čukaričkog", istakao je Blagojević.

Partizan dolazi na Banovo brdo. Međutim, Čukarički posljednje dvije utakmice nije odigrao na domaćem terenu, te će podloga na kojoj će sastati timovi u 28. kolu Superlige biti nepoznanica za obje ekipe.

"Neizvjesnost. Gledao sam Čukarički protiv Radničkog iz Kragujevca. Vještačka podloga je specifična, zahtjeva određenu adaptaciju. Znam da se vraćamo na Banovo Brdo, ali u kakvom je stanju teren to je potpuna neizvjesnost. Ne znamo šta da očekujemo, uslovi će biti jednaki i za jedne i za druge, a mi moramo da se adaptiramo šta god da bude", zaključio je trener Partizana Srđan Blagojević.

Partizan je trenutno drugi tim na tabeli i iz 27 mečeva ima 16 pobjeda, osam remija i tri poraza. S drage strane Čukarički je u blagom padu, pošto su u posljednja četiri meča zabilježili tri poraza, pa se sada nalaze na sedmom mjestu i imaju izjednačen broj pobjeda, poraza i neriješenih utakmica - devet.