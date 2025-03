Ovako je Radiša Ilić uveo Partizan u Ligu šampiona: Istorijska noć u Briselu i njegov osmijeh za sva vremena

Radiša Ilić bio je golman koji je ušao u srca navijača Partizana. Nezaboravnu noć u Briselu 2010. mu nikad neće zaboraviti

Nekadašnji golman Partizana Radiša Ilić oduzeo je sebi život skokom sa terase i zavio u crno srpski fudbal ovog četvrtka. Ljubitelji tog sporta, Radišini bivši klubovi, saigrači, prijatelji, navijači i poštovaoci bez teksta su zbog preranog odlaska golmana koji je ostavio dubok trag, prije svega braneći za Partizan i OFK Beograd.

Pomen njegovog imena navijačima Partizana budi uspomenu na nezaboravnu noć u Briselu 2010, kada je branio u utakmici u kojoj su crno-bijeli izborili ulazak u Ligu šampiona. Pod vođstvom trenera Aleksandra Stanojevića, Partizan je odigrao buran meč protiv Belgijanaca, završen rezultatom 2:2, a penalima 5:4 za srpski tim.

Radiša Ilić kao da je začarao svoj gol te noći, jer su igrači Anderlehta tri puta prebacili prečku i slali loptu na tribinu, osvrćući se šta ne valja sa busenom trave kod bijele tačke. Jedan za drugim, penale za Anderleht nisu koristili Argentinci Matijas Suarez, Lukas Bilja i Marokanac Mubarak "Mbark" Busufa.

Radiša Ilić je uz te promašaje "pročitao" u koju stranu će šutirati Belgijanac Gijom Žile, ali nije uspio da mu skine udarac. I nije ni bilo potrebe, jer je te noći zauvijek ispisao veliku stranu istorije FK Partizan i zauvek ušao u srca navijača, da iz njih nikad ne izađe.

Pogledajte tu penal-seriju i široki osmijeh Radiše Ilića dok je slavio sa saigračima.

Za Partizan su u toj utakmici igrali Kleo, Radiša Ilić, Mladen Krstajić, Radosav Petrović, Marko Jovanović, Ivan Stevanović (na slici gore), Saša Ilić, Milan Smiljanić, Nemanja Tomić, Ivica Iliev i Aleksandar Lazevski (donji red). Trener je bio Aleksandar Stanojević.

Radiša Ilić bio je umnogome atipičan fudbaler, ljubimac navijača kome su skandirali i Grobari i "Plava unija" na stadionu OFK Beograda, a bio je poznat i po svom muzičkom ukusu. Njegovim odlaskom ostaće ogromna praznina.

Stojković došao sa gorkim ukusom u ustima, zbog Ilića

Tri dana poslije istorijske noći u Briselu, Partizan je doveo Vladimira Stojkovića na mjesto Radiše Ilića, a on je priznao da mu je taj dolazak bio veoma otežan činjenicom da je Ilić, a ne on, uveo crno-bijele u Ligu šampiona. "Najteže mi je bilo to - golman koji uđe u Ligu šampiona, kako god branio, to je on zaslužio, nisam ja. Nisu bili zadovoljni, imao je kikseve, ali bilo mi je teško", rekao je Stojković o Iliću u intervjuu za "Mojih Top 11" Nebojše Petrovića.

