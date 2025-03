Frančesko Toti odgovorio na kritike zbog puta u Rusiju: Ja sam sportista, išao bih i u Kijev da me pozovu!

Grande Capitano#FrancescoTotti



"Il mio viaggio di lavoro

a#Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L'ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in…pic.twitter.com/acY8IhIhRv