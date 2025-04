Strašan volej Mirka Topića: Zbog ovoga ga Piksi zove, pocijepao je mrežu

Srpski vezista Mirko Topić upisao se prvi put u strijelce u dresu Famalikaa. Vrijedilo je čekati za ovakvu golčinu iz voleja.

Izvor: x/printscreen

Sve bolje igra Mirko Topić, a sada je donio pobjedu svom Famalikau u meču sa Arukom. Na kraju je bilo 2:1 (1:0). Nakon što je Aruka promašila penal u 20. minutu, Famalikao je svoj pogodio u 35, a Mirko Topić je ušao u igru na početku drugog poluvremena umjesto Amorima i riješio meč.

Izjednačio je Arauho iz trećeg penala na meču u 71. minutu, a onda je Topić sjajnim udarcem iz voleja u 76. postavio konačnih 2:1. Nekadašnji vezista Vojvodine sjajno se postavio i pocijepao mrežu rivala:

Topić ima 24 godine i nakon 100 ligaških mečeva za Vojvodinu od 2019. do 2023, prešao je u Fmamalikao. Do sada je odigrao 53 meča u Portugalu i ovo mu je prvi gol. Nakon dugog staža u mlađim kategorijama Srbije, konačno je 2023. godine debitovao za A tim i do sada je upisao četiri nastupa.

Ova pobjeda je bila druga uzastopna za Famalikao koji sa 40 bodova drži sedmo mjesto i dovoljno je daleko i od borbe za Evropu i od zone ispadanja. Što se tiče Aruke, oni imaju 29 bodova i na šest bodova su od timova kojima prijeti da se presele u niži rang.