Junajted donio odluku o velikom promašaju od 50 miliona evra

Andre Onana postaje rezerva u Mančester junajtedu nakon kikseva protiv Liona

Golman Mančester junajteda Andre Onana mogao bi da izgubi mjesto u timu poslije kikseva u Ligi Evrope protiv Liona. "Ruben Amorim razmatra da stavi Andrea Onanu na klupu za nedjeljnu utakmicu protiv Njukasla na Sent Džejms Parku", objavio je "Dejli mejl", uz objašnjenje da bi šansu mogao da dobije Turčin Altaj Bajindir (26).

Onana je bio u centru pažnje ove nedjelje jer ga je bivši as Mančester junajteda Nemanja Matić nazvao jednim od najgorih golmana u istoriji kluba. Učinio je to nakon što je golman poručio da je Junajted mnogo bolji od Matićevog sadašnjeg tima Liona. Ipak, na terenu nije opravdao te riječi, već se ispostavilo tačnim ono što je Matić kazao, pa je Onana dva puta kiksnuo i bio tragičar u remiju 2:2 u Francuskoj.

Pogledajte kako je Onana primao golove - najprije sa 30 metara iz "slobodnjaka", a potom u nadoknadi nije uspeo da spreči gol za konačnih 2:2.

"Ima li ko da zamijeni Onanu?"

Menadžer Junajteda Ruben Amorim javno je poslao podršku Onani u Lionu, mada ima i oni koji smatraju da je krajnje vrijeme da Kamerunac ode na klupu. Jedan od njih je bivši asistent najvećeg menadžera u istoriji Junajteda Aleksa Fergusona, poznati stručnjak Majk Vilan.

"To je najveća odluka koju kao menadžer morate da napravite. Da li postoji rezervni golman u Junajtedu koji je sposoban da preuzme ulogu prvog čuvara mreže do kraja sezone? Ne možete da pokrivate ovakve greške", rekao je on.

Ko je rezervni golman Mančester junajteda

Turski golman Altaj Bajindir (26 godina, 198 centimetara) rezervni je čuvar mreže Junajteda o 2023. godine. Transferom iz Fenerbahčea postao je prvi turski fudbaler u 147 godina dugoj istoriji Mančester junajteda. "Crveni đavoli" platili su ga pet miliona evra i od tada je odigrao sedam utakmica za Junajteda, od čega šest ove sezone - posljednji put 30. januara protiv rumunskog kluba "FCSB" u Ligi Evrope.

Dok u drugom planu čeka svoju šansu, Onana ne prestaje da razočarava navijače.

Statistika kaže - Nemanja Matić je u pravu

"Od početka sezone, nijedan golman premijerligaških klubova nije napravio više grešaka koje su direktno uzrokovale primljene golove. Andre Onana ih je napravio osam u svim takmičenjima", objavio je nalog za fudbalsku statistiku "Opta".

Podsjetimo još jednom, Junajted je platio Kamerunca Interu čak 50 miliona evra 2023. godine.