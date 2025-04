Anonimus iz Njemačke redom kupuje jugoslovenske velikane: Mandariću platio 5.000.000 evra i uzeo titulu

Adam Delius je poslije dolaska u Olimpiju riješio da preuzme i Šibenik u Hrvatskoj.

Izvor: MN Press/X/Printscreen

Još jedan hrvatski klub želi da ima velike ambicije i da se uključi u trku za titule. Nakon Osijeka i Rijeke to je i HNK Šibenik koji bi u narednim danima trebalo da kupi klub. Ovaj široj javnosti nepoznati Nijemac zapravo već ima svoje poslove na prostoru bivše Jugoslavije i tu ga je uveo Srbin. On je od Milana Mandarića kupio Olimpiju iz Ljubljane i sada želi da se širi.

Kako tvrdi austrijski "Kronen Cajtung" Nijemac želi da kupi Šibenik od Željka Karajice, a ovaj list ima te informacije zato što od istog preduzetnika Delius želi da kupi i Austriju iz Klagenfurta. Ovaj klub je prošle sezone završio kao šesti u ligi, a trenutno su deveti i bore se za opstanak.

Osim što je vlasnik Olimpije Adam Delius je vlasnik i Viktorije iz Berlina kluba koji je krajem XIX i početkom XX vijeka osajao titule, ali sada su u četvrtoj ligi. Sadašnji vlasnik nije uspio da riješi finansijske probleme Šibenika, pa smo vidjeli da su u ovom klubu čak isključivani i struja i voda.

Ko je Adam Delius?

Ovaj prilično nepoznati njemački biznismen bogatstvo je stekao trgovinom nekretninama. Olimpiju iz Ljubljane kupio je 2021. godine tako što je prvo pozajmio 250.000 evra Milanu Mandariću, a onda je i otkupio klub za 5.000.000. Rekao je da želi da donese titule i Evropu i to je uradio.

"Imam samo jedan cilj, da Olimpija postane prvak. Ujedno želim da klub bude učesnik evropskih takmičenja. Klub će voditi cijeli tim, ne samo predsjednik. Bitno je da radimo svi zajedno, uključujući i navijače, kako bismo došli na vrh slovenačkog fudbala", rekao je Delijus koji je ipak imao uslov da Mandarić prvo iskoristi 3.000.000 evra da plati dugove kluba. "Drago mi je što prepuštam klub Adamu Deliusu. Razgovaramo više od godinu dana i želim mu uspjeh u sportu i u poslu. Adam je vrlo ambiciozan, želi dobro klubu, dobra je osoba i nadam se da ćete ga podržati", rekao je Mandarić na odlasku iz Olimpije.

Uzeo titulu i otpustio Prosinečkog

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Delius je osvojio prvenstvo Slovenije i kup, a u Evropi je ekipa prošla grupnu fazu Lige konferencija i onda ispala od Borca iz Banjaluke. Hrvati su imali iskustva sa Deliusom ne samo zato što je Olimpija pobijedila Rijeku 6:1 nego zato što je Delius prvo zaposlio, pa otpustio Roberta Prosinečkog.

"Razumijem da bi Prosinečki želio 24 stranca u ekipi, ali treba stvari gledati s druge strane. Nema novca za to. Kada sam došao Olimpija je imala 53 igrača i prvobitni zadatak je bio da smanjimo na 25. To smo učinili. Bilo je grešaka u prošlosti, ali ne znači da ova ekipa neće dovesti pojačanja. Više puta je prijetio da će otići ako ne dobije nekog igrača. Toga je bilo dosta. Mladi igrači ga nisu zanimali. Pitao sam ga ko je najbolji igrač u mlađim selekcijama, on to nije znao. Oni ga nisu zanimali", rekao je Delius o Prosinečkom.

Olimpija je sada prva na tabeli slovenačkog prvenstva sa 65 bodova, 12 više od Maribora na drugom mjestu i samo se čeka kada će zvanično osvojiti titulu, a Delius očigledno hoće da nastavi da radi u regionu.