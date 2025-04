Đoković nije jedini superstar na meču Reala: Otkriveno koji su sportisti gledali fudbal u Madridu

Pored Novaka Đoković meč Real Madrida pratili najbolji svjetski atletičar Armand Duplantis i najtrofejnija gimnastičarka svih vremena Simon Bajls.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković gledao je meč Real Madrid - Atletik Bilbao u okviru španskog prvenstva, a na stadionu "Santijago Bernabeu" nije bio tek jedan od nekoliko desetina hiljada posjetilaca. Srpski sportista bio je specijalni gost slavnog španskog kluba i nije jedini svetski poznati sportista kojeg je Real ugostio na ovom meču.

Prilikom proslave gola Federika Valverdea u nadoknadi vremena, na snimku se vidi da je Novak pogodak proslavljao sa sinom Stefanom koji nije bio pretjerano zainteresovan za dešavanja na terenu. Sa druge strane, jedan od Novakovih najbližih prijatelja bio je impresioniran ovim golom, a vjerovatno i on spada u red španskih tenisera koji navijaju za Real Madrid, poput Rafaela Nadala i Karlosa Alkaraza. Na snimku se nisu vidjeli, ali su meč iz lože gledala još neka velika imena svjetskog sporta.

Ko su bili gosti Reala protiv Atletika:

Novak Đoković (teniser, Srbija)

Armand "Mondo" Duplantis (atletika, Švedska)

Keli Slejter (surfovanje, SAD)

Simon Bajls (gimnastika, SAD)

Rebeka Andrade (gimnastika, Brazil)

Sa kim je Đoković gledao Real u Madridu?

Na internetu je postala hit reakcija Novaka Đokovića koji je skočio sa svog mjesta kada je Federiko Valverde postigao gol za pobjedu Real Madrida, a u kadru su se vidjela još neka poznata lica. Pobjedu Madriđana protiv tima iz Baskije burno je slavio Karlos Gomez-Erera, nekadašnji teniser i jedan od Đokovićevih najbližih saradnika.

Čarli, kako ga Novak Đoković zove, svojevremeno je bio učenik Pepea Imaza, ali nije uspio da napravi veliku trenersku karijeru. Stigao je do 268. pozicije na ATP listi u singlu, odnosno do 195. mjesta na listi najboljih dubl igrača. Učestvovao je na Serbia openu 2012. godine, a 2021. godine igrao je Majorku u dublu sa Novakom Đokovićem i zajedno su stigli do finala - koje su predali prije početka.

Španski teniser najveće uspjehe u karijeri bilježio je na fjučersima, pošto je osvojio 10 trofeja u singlu i još osam u dublu. Na početku karijere njegov dubl partner bio je Marko Đoković, Novakov rođeni brat koji danas živi u Španiji. Njih dvojica su zajedno osvojili tri turnira, između ostalog i fjučers u Novom Sadu gdje je Karlos Gomez-Erera bio najbolji i u singlu.

