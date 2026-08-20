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Uživo Hetafe - Partizan: Ovo je tim crno-bijelih u Španiji, Saša Ilić promijenio formaciju! 0
hetafe partizan uzivo prenos konferencijska liga
hetafe partizan uzivo prenos konferencijska liga
0

Uživo Hetafe - Partizan: Ovo je tim crno-bijelih u Španiji, Saša Ilić promijenio formaciju!

Crno-bijeli igraju prvu od dvije utakmice odluke u Evropi.

Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu, na početku dvomeča plej-ofa za ulazak u Konferencijsku ligu. Pratite meč uz MONDO.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:09

Ovo je Partizanov tim u Španiji!

Milošević - Milić, Mitrović, Simić - Roganović, Baba, Ugrešić, Nvulu - Sek, Vukotić, Že

Partizan igra u formaciji 3-4-3, što je drastična promena u odnosu na uobičajenu Ilićevu postavku 4-1-4-1. Takođe, očigledno je Ilić potpuno vjeruje u Marka Miloševića iako ga je ovog ljeta "selio" na klupu i vratio među stative minulog vikenda u porazu od Radničkog 1923.

19:52

Arbitar sudio u Beogradu, ali Zvezdi

Glavni sudija večerašnjeg meča je Andris Trejmanis, Letonac koji je u ljeto 2021. sudio utakmicu Crvena zvezda - Kairat (5:0) u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

19:51

Ko će igrati za crno-bijele?

Ovo je potencijalnih startnih 11 Partizana

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Crno-bijele su pojačali u prethodnim danima vezista Sent Etjena Igor Miladinović i krilo Rubina iz Kazanja, Nemanja Čumić.

19:50

Partizan nije imao sreće na žrijebu

Zahvaljujući tome što je prošle sezone završio kao sedmi u prvenstvu Španije, Hetafe se direktno plasirao u plej-of. Crno-bijeli nisu imali sreće na žrijebu, jer je Hetafe bio nepovlašćeni tim sa najvišim koeficijentom među potencijalnim rivalima.

19:49

Šta kažu kladionice?

Prema bukmejkerima, Španci su izraziti favoriti. Kvota na pobjedu Hetafea večeras je od 1,33 do 1,40, dok kvote na pobjedu Partizana počinju od 10 pa naviše.

19:49

Partizan do plej-ofa preko dvije prepreke

Crno-bijeli su na putu ka plej-ofu pobijedili u dvomečima protiv luksemburškog tima UNA Štrasen (4:0, 1:0) i protiv kazahstanskog Tobola (3:0, 2:1). Uz četiri trijumfa, ekipa Saša Ilić ušla je u dobrom rezultatskom ritmu u plej-of protiv snažnog španskog rivala.

19:49

Dobro došli u tekstualni prenos

Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu na stadionu "Koliseum" u predrađu Madrida. Biće to prva od dvije utakmice plej-ofa za plasman u Konferencijsku ligu. Pratite je uz MONDO.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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