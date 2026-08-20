Uživo Hetafe - Partizan: Ovo je tim crno-bijelih u Španiji, Saša Ilić promijenio formaciju!

Crno-bijeli igraju prvu od dvije utakmice odluke u Evropi.
Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu, na početku dvomeča plej-ofa za ulazak u Konferencijsku ligu. Pratite meč uz MONDO.
Ovo je Partizanov tim u Španiji!
Milošević - Milić, Mitrović, Simić - Roganović, Baba, Ugrešić, Nvulu - Sek, Vukotić, Že
Partizan igra u formaciji 3-4-3, što je drastična promena u odnosu na uobičajenu Ilićevu postavku 4-1-4-1. Takođe, očigledno je Ilić potpuno vjeruje u Marka Miloševića iako ga je ovog ljeta "selio" na klupu i vratio među stative minulog vikenda u porazu od Radničkog 1923.
Arbitar sudio u Beogradu, ali Zvezdi
Glavni sudija večerašnjeg meča je Andris Trejmanis, Letonac koji je u ljeto 2021. sudio utakmicu Crvena zvezda - Kairat (5:0) u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Ko će igrati za crno-bijele?
Ovo je potencijalnih startnih 11 Partizana
Partizan doveo dva pojačanja pred Madrid
Crno-bijele su pojačali u prethodnim danima vezista Sent Etjena Igor Miladinović i krilo Rubina iz Kazanja, Nemanja Čumić.
Partizan nije imao sreće na žrijebu
Zahvaljujući tome što je prošle sezone završio kao sedmi u prvenstvu Španije, Hetafe se direktno plasirao u plej-of. Crno-bijeli nisu imali sreće na žrijebu, jer je Hetafe bio nepovlašćeni tim sa najvišim koeficijentom među potencijalnim rivalima.
Šta kažu kladionice?
Prema bukmejkerima, Španci su izraziti favoriti. Kvota na pobjedu Hetafea večeras je od 1,33 do 1,40, dok kvote na pobjedu Partizana počinju od 10 pa naviše.
Partizan do plej-ofa preko dvije prepreke
Crno-bijeli su na putu ka plej-ofu pobijedili u dvomečima protiv luksemburškog tima UNA Štrasen (4:0, 1:0) i protiv kazahstanskog Tobola (3:0, 2:1). Uz četiri trijumfa, ekipa Saša Ilić ušla je u dobrom rezultatskom ritmu u plej-of protiv snažnog španskog rivala.
Dobro došli u tekstualni prenos
Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu na stadionu "Koliseum" u predrađu Madrida. Biće to prva od dvije utakmice plej-ofa za plasman u Konferencijsku ligu. Pratite je uz MONDO.