Uživo Hetafe - Partizan: Ovo je tim crno-bijelih u Španiji, Saša Ilić promijenio formaciju!

20 : 09 Ovo je Partizanov tim u Španiji! Milošević - Milić, Mitrović, Simić - Roganović, Baba, Ugrešić, Nvulu - Sek, Vukotić, Že Partizan igra u formaciji 3-4-3, što je drastična promena u odnosu na uobičajenu Ilićevu postavku 4-1-4-1. Takođe, očigledno je Ilić potpuno vjeruje u Marka Miloševića iako ga je ovog ljeta "selio" na klupu i vratio među stative minulog vikenda u porazu od Radničkog 1923.

19 : 52 Arbitar sudio u Beogradu, ali Zvezdi Glavni sudija večerašnjeg meča je Andris Trejmanis, Letonac koji je u ljeto 2021. sudio utakmicu Crvena zvezda - Kairat (5:0) u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

19 : 51 Ko će igrati za crno-bijele? Ovo je potencijalnih startnih 11 Partizana Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 23 h Ovo je tim Partizana za Hetafe: Saša Ilić samo jedno pojačanje odmah šalje na teren

19 : 50 Partizan doveo dva pojačanja pred Madrid Crno-bijele su pojačali u prethodnim danima vezista Sent Etjena Igor Miladinović i krilo Rubina iz Kazanja, Nemanja Čumić.

19 : 50 Partizan nije imao sreće na žrijebu Zahvaljujući tome što je prošle sezone završio kao sedmi u prvenstvu Španije, Hetafe se direktno plasirao u plej-of. Crno-bijeli nisu imali sreće na žrijebu, jer je Hetafe bio nepovlašćeni tim sa najvišim koeficijentom među potencijalnim rivalima.

19 : 49 Šta kažu kladionice? Prema bukmejkerima, Španci su izraziti favoriti. Kvota na pobjedu Hetafea večeras je od 1,33 do 1,40, dok kvote na pobjedu Partizana počinju od 10 pa naviše.

19 : 49 Partizan do plej-ofa preko dvije prepreke Crno-bijeli su na putu ka plej-ofu pobijedili u dvomečima protiv luksemburškog tima UNA Štrasen (4:0, 1:0) i protiv kazahstanskog Tobola (3:0, 2:1). Uz četiri trijumfa, ekipa Saša Ilić ušla je u dobrom rezultatskom ritmu u plej-of protiv snažnog španskog rivala.