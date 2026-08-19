Ovo je tim Partizana za Hetafe: Saša Ilić samo jedno pojačanje odmah šalje na teren

Partizan u Madridu igra protiv Hetafea u prvom od dva meča plej-ofa za Konferencijsku ligu.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Partizana imaće u četvrtak (21.00) najveći ispit u dosadašnjem dijelu sezone - u Madridu će protiv Hetafea igrati prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Tim Saše Ilića pokušaće da sačuva maksimalan učinak u kvalifikacijama jer je do sada preskočio već dva kola i upisao čak četiri pobjede na međunarodnoj sceni. Istina, ovo će biti daleko teži zadatak, ali i Partizan je pojačan krenuo u Španiju.

Očekuje se da Saša Ilić na teren pošalje najbolji tim kojim raspolaže u ovom momentu, uz ogradu da Miladinović i Čumić praktično još nemaju kompletan trening sa ostatkom tima. Zbog toga ćemo verovatno od prvog minuta na terenu vidjeti starosjedioce, a u nastavku i nova pojačanja crno-bijelih.

"Dobra je stvar što su obojica trenirala sa svojim ekipama i u dobrom su fizičkom stanju, tako da ćemo ih što pre probati i uključiti u ekipu i koristiti možda već i sutra", rekao je Saša Ilić i tako najavio ulogu za Igor Miladinovića i Nikolu Čumića. Naravno, njih ne očekujemo od starta meča. Pored njih, važan doprinos sa klupe mogli bi da daju Aleksić, Traore, Že...

Među stativama trebalo bi da bude Miloš Krunić, koji je propustio meč protiv Radničkog iz Kragujevca u Superligi Srbije. Ipak, on je na početku nove sezone postao prvi golman Partizana, nakon nekoliko grešaka Marka Miloševića zbog kojih je Ilić izgubio povjerenje u iskusnijeg čuvara mreže.

Posljednja linija Partizana neće doživjeti velike promjene, jer stručni štab crno-bijelih ni nema veliki izbor igrača u toj liniji tima. Milan Roganović siguran je na desnom boku, a na levoj strani terena ustalio se Vukašin Đurđević. Očekuje se da štoperski tandem čine talentovani Nikola Simić i iskusni Stefan Mitrović koji je svojevremeno igrao za Hetafe i dobro poznaje ovu špansku ekipu.

Ispred posljednje linije tima, kao jedini defanzivni vezni, nastupiće Idrisu Baba. Još jedan fudbaler sa iskustvom u španskom fudbaleru nedavno je stigao u Partizan i debitovao je protiv Kragujevčana, a njegov doprinos odbrani mogao bi da ima presudnu ulogu u predgrađu Madrida. Baba pokriva veliki dio terena i sigurno će biti važan faktor na meču. On će od prvog minuta na terenu biti jedino od tri pojačanja koje su ovih dana doveli crno-bijeli.

Kao i do sada, Partizan će igrati sa četiri fudbalera "u liniji" iza napadača. Krilne pozicije rezervisane su za strane, pa ćemo na njima gledati Dembu Seka po desnoj i Ibrahima Zubairua po lijevoj strani terena. Direktno iza napadača nastupiće kapiteni Ognjen Ugrešić i Milan Vukotić, od kojih se očekuje evropski bljesak koji će privući zainteresovane kupce i naterati ih da u Humsku pošalju ponude.

Najveća dilema u timu Partizana je mesto napadača. Pitanje je da li u ovom trenutku prednost ima Kojzek ili Že, ali je vjerovatnija opcija da mladi reprezentativac Austrije, inače slovenačkog porijekla, bude od prvog minuta na terenu. On je ostavio nešto bolji utiak na početku nove takmičarske sezone.

Dakle, očekivani sastav Partizana je: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević - Baba - Sek, Ugrešić, Vukotić, Zubairu - Kojzek.