Navijači NEK-a se okrenuli protiv kapitena Srbije: "Dušane Tadiću, odlazi"

Dušan Tadić se suočio sa kritikama navijača NEK-a nakon utakmice protiv Ajaksa. Pročitajte kako je reagovao na negativne komentare.

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Utakmica Ajaks - NEK Najmegen izazvala je u subotu ogromnu pažnju u Holandiji zbog srpskog veziste Dušana Tadića (37). Legendarni kapiten domaćeg tima i ljubimac navijača ovog vikenda bio je gost na "Johan Krojf Areni" i naišao je prvi put na negativan prijem kod navijača NEK-a.

Pristalice Tadićevog tima u gostujućem sektoru stadiona Ajaksa istakle su transparent sa jasnom porukom: "Tadiću, gubi se!" (hol. Tadic, rot op!). Takođe, prikazali su Srbina u dresu Ajaksa sa predimenzioniranim nosem, što je direktna aluzija na pogrdan nadimak "Nosonje" (Neuzen), koji rivalski navijači u Holandiji koriste za pristalice Ajaksa.

Zašto su navijači NEK-a ljuti?

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Pristalice Tadićevog tima zamjerile su mu javne izlive ljubavi prema Ajaksu, koje bi morale biti razumljive svima s obzirom na sve što je doživio u dresu najvećeg holandskog kluba na prelazu prethodne i ove decenije.

Dio navijača zamjerio mu je i to što je rekao da je navikao na konstantnu borbu za trofeje u Holandiji i da mu je lakše da igra sa boljim nego sa slabijim saigračima, za šta je takođe teško osuditi.

"Ajaks je klub mojih snova, još kao dijete sam imao Ajaksov dres okačen u sobi, maštao sam da igram tamo. Bio sam i kapiten kluba, imali smo istorijske rezultate. Sada možda tamo jeste drugačije, ali je i dalje klub mojih snova... U NEK-u sam da pomognem mladima, ponašam se drugačije. Uz svo dužno poštovanje klubu, ali sam navikao da se borim za trofeje i zato je Ajaks bio i ostao moj standard. NEK je klub koji raste, gradi se, nisam navikao da gubim 3:0 od Kambura i 5:0 od Juventusa. Lakše mi je bilo kada sam bio kapiten Ajaksa nego lider u NEK-u, zbog mentaliteta. Drugačiji sam igrač, okruženje je drugačije. Lako je trenirati sa vrhunskim igračima, kao što je bilo u Ajaksu. Često odigram akciju sa treninga i ne dobijem povratnu loptu. Moj mozak radi prebrzo i teže je kada su pored tebe slabiji igrači", rekao je Tadić u izjavi koja je izazvala ogromnu pažnju.

Poslije utakmice morao da se oglasi

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Vidno emotivno govorio je Dušan Tadić poslije utakmice i remija svog tima protiv Ajaksa (1:1), u kojem je igrao od početka do kraja.

"Nikada u životu nisam pokazao nepoštovanje prema nekome. Moram da budem iskren. Imam dugu karijeru i iskustvo sa medijima. Uvijek se traži nešto, uvijek nešto možete da izokrenete, nešto što je rečeno. Traži se nešto negativno, da se okrene. Ponavljam, nikada ne bih pokazao nepoštovanje prema klubu, posebno ne prema NEK-u", rekao je Tadić za holandski "ESPN".

"Ako kažem da volim Ajaks, to je istina. Ako dobijem 10 pitanja o poređenju dva kluba. Šta da radim, da klimam glavom samo? Nije za poređenje. Nije to ništa loše. Ono što sam rekao, možete da izokrenete riječi kako želite. Ne postoji nepoštovanje, znam tačno šta sam rekao. Možda sam star, ali ne zaboravljam stvari. Tužno je vidjeti to da se dešava u medijima često. Zašto? Onda gurate igrače i tjerate ih da ne daju intervjue. Ako dobijete 10 pitanja da poredite dva kluba, a ne možete da ih uporedite. Ajaks je među 10 najboljih klubova u Evropi, istorija, tradicija, sve. NEK je veoma dobar klub koji je sjajno igrao prošle sezone. Sada igra u Evropi. Imao je sjajnu sezonu, igra u Evropi. Sjajan trener, sjajna struktura. Klub raste, traži svoje mjesto. Ako me pitate ko ima bolje igrače? Lakše je igrati sa dobrim igračima nego manje dobrim", dodao je Tadić.

Navijači Ajaksa dočekali Tadića koreografijom

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Jednom naš kapiten, zauvijek jedan od nas", napisali su navijači Ajaksa na velikoj koreografiji posvećenoj Dušanu Tadiću na stadionu u Amsterdamu, kojom su Srbinu poželjeli dobrodošlicu. Ušao je u njihova srca u dresu "kopljanika" od 2018. do 2023, u njemu odigrao 241 meč, dao 105 golova, 112 puta asistirao, osvojio tri titule prvaka Holandije, bio proglašavan za igrača godine u Holandiji...

Povrh toga, Tadić je u dresu Ajaksa odigrao i svoju partiju života, u nezaboravnoj madridskoj noći 2019. godine. Bio je to jedan od najboljih individualnih nastupa u novijoj istoriji stadiona Real Madrida, podsjetite se:

Dušan Tadić protiv Real Madrida Izvor: YouTube/FootballNation

Dušan Tadić stigao je u NEK Najmegen ovog ljeta poslije povratka uz Evropu iz Abu Dabija, gdje je igrao za Al-Vahdu i napustio je poslije jedne sezone

Bonus video:

Ajaks NEK Najmegen Izvor: YouTube/AFC Ajax

(MONDO)