Srpski fudbaler Dušan Tadić na impresivan način dočekan u Amsterdamu, gdje je sa svojim klubom igrao protiv Ajaksa u kojem je svojevremeno bio kapiten.

Izvor: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Ajaksa i NEK iz Najmehena odigrali su neriješeno (1:1) u osmom kolu elitnog ranga holandskog fudbala. Ovaj meč zauvijek će pamtiti kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić, koji se nakon nekoliko godina vratio na stadion koji dobro poznaje i tamo dobio doček kakav nije mogao ni da zamisli.

"Jednom naš kapiten, zauvijek jedan od nas", pisalo je preko cijele tribine uz fotografiju Dušana Tadića u dresu Ajaksa. Bio je to veoma dirljiv gest koji su navijači slavnog holandskog kluba priredili srpskom fudbaleru, koji je odlučio da karijeru privodi kraju baš u Holandiji.

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Tadić je odigrao čitav meč u gostujućem timu, koji je u osmom meču sezone osvojio deveti bod u prvenstvu. Tek nešto bolji je Ajaks koji ima "samo" 15 bodova i već zaostaje pet bodova za ekipom Fejnorda koja je na čelu tabele, odnosno četiri boda za PSV-om i AZ Alkmarom koji su najbliži pratioci lidera.

Tokom bogate karijere Dušan Tadić je u Holandiji igrao za Groningen, Tvente, Ajaks i sada za NEK, a najviše uspjeha imao je sa timom iz Amsterdama. Čak pet godina proveo je u jednom od najslavnijih evropskih timova, bio je kapiten i vodio tim do polufinala Lige šampiona, uz šest osvojenih trofeja na domaćoj sceni.

Ovog ljeta je pjevao sa njima u Srbiji

Vidi opis Au, kako je Dušan Tadić dočekan u Amsterdamu: Nikada neće zaboraviti šta su uradili navijači Ajaksa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Sjajne odnose navijača Ajaksa i Dušana Tadića vidjeli smo i ovog ljeta, kada je holandski klub gostovao Vojvodini u okviru evropskih kvalifikacija. Tadić je tada bio na stadionu "Karađorđe", a nakon meča je prišao navijačima, pozdravio ih i zajedno sa njima zapjevao nakon ubjedljive pobjede.

Prisjetite se kako je to izgledalo: