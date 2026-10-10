Dušan Tadić: "Mozak mi radi prebrzo, teško je kad si okružen slabijim igračima"

Dušan Tadić pričao je o razlikama u igri u NEK Najmehenu i Ajaksu i želji da jednog dana postane trener.

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Dušan Tadić (37) biće na terenu u drugom dresu, umjesto u čuvenom Ajaksovom, ovog puta igraće protiv njih za NEK Najmehen i meč se igra u Amsterdamu večeras (21 čas) posluhe reprezentativne pauze. Ne krije da mu neće biti baš svejedno na terenu.

"Biće mi čudno definitivno. Ajaks je klub mojih snova, još kao dijete sam imao Ajaksov dres okačen u sobi, maštao sam da igram tamo. Bio sam i kapiten kluba, imali smo istorijske rezultate. Sada možda tamo jeste drugačije, ali je i dalje klub mojih snova", rekao je Tadić za holandski portal "Nu".

Svjestan je da se od njega sada traže neke druge stvari.

"U NEK-u sam da pomognem mladima, ponašam se drugačije. Uz svo dužno poštovanje klubu, ali sam navikao da se borim za trofeje i zato je Ajaks bio i ostao moj standard. NEK je klub koji raste, gradi se, nisam navikao da gubim 3:0 od Kambura i 5:0 od Juventusa. U Ajaksu smo se pitali koliko ćemo golova da damo, tako da kad doživljavam poraze od Kambura, moram da se suzdržavam", kazao je Tadić.

"Moj mozak radi prebrzo, teško je sa slabijima"

Možda će se neki njegovi novi saigrači naljutiti, ali je bio brutalno iskren.

"Lakše mi je bilo kada sam bio kapiten Ajaksa nego lider u NEK-u, zbog mentaliteta. Drugačiji sam igrač, okruženje je drugačije. Lako je trenirati sa vrhunskim igračima, kao što je bilo u Ajaksu. Često odigram akciju sa treninga i ne dobijem povratnu loptu. Moj mozak radi prebrzo i teže je kada su pored tebe slabiji igrači."

"Hoću da budem trener"

Ima jasne planove i ciljeve za budućnost. Želi da ostane u fudbalu.

"Velika želja mi je da postanem trener, tako da je sve ovo za mene dobro i potrebno iskustvo. Potrebno je da prihvatim određene kompromise i da pazim da mi u glavi ne nastane haos. Ako dam gol protiv Ajaksa, biće to mazohizam. Ajaks nije moja bivša, nego je i dalje moja supruga, da se tako izrazim. Želim da se vratim tamo kao trener", zaključio je Tadić.