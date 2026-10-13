Marko Milošević: "Između mene i Miloša Krunića nema zle krvi, prošao sam težak period"

Marko Milošević otkriva kako je prevazišao težak period poslije grešaka protiv Hetafea i doprinio pobjedi Partizana protiv Novog Pazara. Takođe, govorio je i o svom odnosu sa Milošem Krunićem koji mu je direktna konkurencija.

Izvor: MN PRESS

Marko Milošević priznao je da je prolazio kroz težak period poslije utakmice sa Hetafeom, kada je napravio dvije greške koje su u završnici meča na kraju koštale Partizan prolaza u grupnu fazu Konferencijske lige, tako da je imao veliku želju da se ekipi oduži na pravi način. To je i uradio na meču protiv Novog Pazara kada je Partizan slavio 1:0 tokom vikenda.

"Naporno sam radio od momenta kad sam bio u lošem periodu na početku sezone. Trudio sam se da radom na treningu vratim formu, ne smatram da sam to učinio na utakmici protiv Novog Pazara, ali makar malo sam doprinio ekipi da upišemo pobjedu, koja nam je bila veoma važna", rekao je Marko Milošević za "Sportski žurnal" istakavšl zasluge i svojih saigrača za ostvaren trijumf protiv uvijek neugodnog rivala kraj Jošanice.

"Veoma teška utakmica za nas, prije svega psihološki, jer smo u seriji loših rezultata za klub kakav je Partizan. Reprezentativna pauza nam znači da se što bolje pripremamo za nastavak prvenstva, ali sa druge strane nikad nije lako igrati prvu utakmicu poslije pauze, posebno sada kad skoro mjesec dana nismo odigrali takmičarski meč".

"Poslije meča u Madridu - težak period"

Izvor: TD/© MN press, all rights reserved

"Ono što je najvažnije, upisali smo nova tri boda poslije dužeg vremena i sada se malo lakše diše. Naravno, nismo nešto veliko uradili, pobijedili smo na domaćem terenu, što se od nas i očekuje. Ali, u svaku utakmicu moramo da uđemo kao da je finale kupa i da dajemo još više energije, kako bismo ostvarili dobre rezultate", rekao je Milošević koji iskreno priča o svojim greškama.

"Mnogo mi znači utakmica protiv Novog Pazara, kao i odbrana u završnici, jer poslije duela u Madridu sam doživio jedan od najtežih perioda u karijeri. Svjestan sam bio svega šta se desilo u okršaju sa Hetafeom i zaista sam se trudio radom na treninzima i skromnošću van terena da se vratim na prave staze. Daleko od toga da sam uspio potpuno da se vratim u formu, ovo je samo jedna utakmica od mnogih. Znači mi pobjeda, kao i čitavoj ekipi, ali to je samo moj posao, moram da nastavim da radim još jače".

"Nema zle krvi u Partizanu"

Izvor: MN PRESS

Ove sezone za mjesto prvog golmana bori se sa Milošem Krunićem, a saznali smo u međuvremenu i da odluku o tome ko će biti među stativama donosi trener golmana Nemanja Jovšić.

"Miloš Krunić i ja se znamo još iz mlađih kategorija, bili smo zajedno i u seniorskom timu Zemuna. Ako Krunić brani, ja mu dajem podršku i obrnuto. Nikada se nije osjetila neka 'zla krv' između nas, obojica imamo isti cilj, a to je da Partizan pravi što bolje rezultate, kao i mi da uradimo naš dio posla - da sačuvamo gol", rekao je on.

Milošević vs. Krunić

Marko Milošević (35) je ove sezone branio na četiri utakmice i primio je šest golova, dok je na jednoj sačuvao svoju mrežu. Što se tiče Krunića, branio je na 12 utakmica i primio je 18 golova, a na tri utakmice nije sačuvao mrežu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:12 Saša Ilić posle Novog Pazara Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)