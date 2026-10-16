Novčane kazne za klubove Premijer lige BiH, najgore prošao Željezničar

Disciplinska komisija FS BiH izrekla je nove novčane sankcije koje se odnose na događaje sa utakmica Premijer lige BiH. Među kažnjenim klubovima su Željezničar, Sarajevo, Zrinjski, Velež, Široki Brijeg, Borac i Čelik.

Izvor: FK Željezničar

Najveća pojedinačna suma izrečena je Željezničaru, koji je zbog prekršaja na tri utakmice kažnjen sa ukupno 19.500 KM. Slijede Sarajevo sa 12.500 KM i Zrinjski sa 11.500 KM.

Željezničar je sankcionisan zbog dešavanja na utakmicama protiv Sarajeva, Sloge iz Doboja i Čelika. Za zaostali derbi protiv Sarajeva, odigran 9. septembra na Grbavici, izrečene su dvije kazne: 6.000 KM zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i 3.000 KM zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Ukupna kazna za taj susret iznosi 9.000 KM.

Zbog događaja na gostovanju kod Sloge, odigranom 13. septembra, Željezničar je kažnjen sa 3.500 KM zbog pirotehnike, vrijeđanja i klevetanja. Dodatnih 7.000 KM izrečeno je zbog dešavanja na utakmici protiv Čelika na Grbavici, odigranoj 18. septembra, također zbog pirotehnike, vrijeđanja i klevetanja.

Ni Sarajevo nije izbjeglo značajne finansijske sankcije. Za derbi protiv Željezničara, u kojem je poraženo rezultatom 2:0, Bordo klub kažnjen je sa 2.500 KM zbog pirotehnike i 3.000 KM zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, što ukupno iznosi 5.500 KM.

Zbog upotrebe pirotehničkih sredstava na gostovanju kod Veleža 13. septembra, Sarajevu je izrečena dodatna kazna od 2.000 KM. Još 5.000 KM klub mora platiti zbog događaja na utakmici protiv Sloge, odigranoj 20. septembra na Koševu. Za pirotehniku je određeno 2.000 KM, a za vrijeđanje i klevetanje 3.000 KM. Ukupne kazne za Sarajevo tako iznose 12.500 KM.

Među klubovima sa visokim novčanim sankcijama našao se i Zrinjski, kojeg je najviše koštala utakmica gradskog derbija protiv Veleža odigrana 19. septembra, koja je završena pobjedom Plemića od 2:0. Za upotrebu pirotehnike, bacanje predmeta u ograđeni dio terena te rasizam i druge oblike diskriminacije, Zrinjskom je odmjerena jedinstvena kazna od 9.500 KM.

Disciplinska komisija nije sabirala navedene iznose kao tri odvojene kazne, već je, primjenjujući pravilo o odmjeravanju sankcije za sticaj prekršaja, izrekla jedinstvenu novčanu kaznu. Zrinjski je ranije kažnjen i sa 2.000 KM zbog pirotehnike na utakmici protiv Borca u Banjoj Luci, odigranoj 12. septembra. Ukupan iznos kazni za mostarski klub u ovim odlukama iznosi 11.500 KM.

Velež je zbog dešavanja na dvije utakmice kažnjen sa ukupno 9.000 KM. Za susret protiv Sarajeva, odigran 13. septembra u Mostaru, Rođeni su dobili kaznu od 4.500 KM zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Dodatnih 4.500 KM izrečeno je zbog događaja na gostovanju kod Zrinjskog: 2.500 KM za pirotehniku i 2.000 KM zbog nereda na stadionu.

Borac je zbog dešavanja na utakmici protiv Zrinjskog, koju je dobio rezultatom 1:0, kažnjen sa ukupno 3.000 KM. Od toga se 2.000 KM odnosi na upotrebu pirotehničkih sredstava, a 1.000 KM na bacanje predmeta u ograđeni dio terena.

Široki Brijeg mora platiti ukupno 6.000 KM. Kazna od 4.000 KM izrečena je zbog pirotehnike na utakmici protiv BSK-a, odigranoj 12. septembra, dok je za susret protiv Borca, odigran 20. septembra, određena dodatna sankcija od 2.000 KM.

Čelik je kažnjen sa 4.000 KM zbog upotrebe pirotehničkih sredstava na utakmici protiv Željezničara na Grbavici.

Radniku iz Bijeljine, s druge strane, izrečena je opomena zbog neizvršavanja odluke nadležnog organa u vezi s utakmicom protiv Čelika, prenijela je "Arena sport".

(MONDO)