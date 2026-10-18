Veldin Karić: "Ni zbog Ćire nisam htio da popustim, pred papu sam otišao u trenerci"

Veldin Karić je ovih dana u centru pažnje zbog toga što je pretučen na meču niželigaša u Hrvatskoj, a nekadašnji napadač Vojvodine ima nestvarnu karijeru koja je trajala decenijama.

Izvor: KIM JAE-HWAN / AFP / Profimedia / MN Press

Iz Hrvatske su došle jako ružne vijesti, pretučen je Veldin Karić. Nekada vihorni napadač poznat po fudbalskom umijeću, ali i po frizurama i osobenosti igrao je za Vojvodinu u sezoni 1992/93.

On je tada nastupao u napadu sa Damirom Stojakom i Igorom Bogdanovićem, a u timu su bili Bratislav Živković, Vesko Mihajlović, Dejan Govedarica, Srđan Bajčetić, Goran Šaula kao i na golu Aleksandar Kocić. Stigao je u istom prelaznom roku kada i Zoltan Sabo, a nakon samo jedne sezone vratio se u Hrvatsku, pa je potom otišao u inostranstvo. Igrao je doskora, praktično do 2020. godine.

"Slušaj, ovakav se rađa samo jednom. Ja još opstajem. Ja još igram. Mislim, drukčije se fudbal igra sada, ja kažem, drukčije onda. Ja sam onda imao sreću, pa sam igrao protiv Ronalda, fenomena, Zinedina Zidana, Del Pjera, Vijalija, Ravanelija. Znači, to su ti koji sada možda ne bi mogli da se uklope u ovaj današnji fudbal kao ja, jer je danas fudbal strašno napredovao.

Ali opet kažem, ja bih se uklopio u svaki, samo da mi je malo godina manje, uklopio bih se. Znači danas rijetko u fudbalu ima centralnog špica, znači hoćemo reći, onaj centarfor klasični. Danas se većinom igra sa nekim lažnim špicevima, ovo-ono. Znači, onaj klasični centarfor većinom izumire", rekao je gostujući na "Podkast inkubatoru".

"Ok je bio Dalić, ali ništa posebno"

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Karić je igrao u brojnim klubovima, od svojih Varteksa i Marsonije do Lugana i Torina, a upravo je u Varteksu godinama igrao sa Zlatkom Dalićem u ekipi.

"Okej je bio Dala. Nije bio sada nešto ekstra. Stvarno, imali smo generacije, imali su veznjake, imali su od Brlenića, Mumleka, ovo, ono. Znači, stvarno su imali generacije. Ali je igrao. Znači, igrao je, ovaj, nije bio nešto sada ekstra, ali je igrao, dosta je igrao", ispričao je on.

Za vrijeme svog igranja u Varaždinu uspio je da pobijedi Aston Vilu. Na "Vila parku" 2001. godine dao je gol Peteru Šmajhelu u pobjedi tima iz Varaždina 3:2, a nakon toga pramen njegove kose završio je u muzeju UEFA.

"Čovjek kad stane na gol, ja kažem: najveći, najjači golman. Ovaj kad stane na gol, on zauzme čitav gol, ja ne znam kuda, kako može proći. I gađao sam u prvi ćošak, on je mislio da ću gađati drugi ćošak, i tako se potrefilo da je ušla lopta u gol, jednostavno. Tad je Bjelanović zabio dva gola, znači tako da smo dobili 3:2. Tad je bilo generacija, onda, od Žinole i Šmajhela i ovih... Znači, stvarno je bila Aston Vila onda jaka. Pramen kose uzeli, jesu. A sad, da li je završio, ne znam."

"Kad me Ćiro nije ošišao..."

Vidi opis Veldin Karić: "Ni zbog Ćire nisam htio da popustim, pred papu sam otišao u trenerci" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Cijelu karijeru imao je čuvenu "fudbalerku" i nije dao da ga ošišaju. Nije tu želju uslišio čak ni Ćiri Blaževiću.

"Ne dam da me šišaju, snaga je u kosi. Kad me nije moj šef Ćiro ošišao, neće me ošišati niko. On je htio da me ošiša kad je išla lopta na glavu. I uvijek kad fulaš glavom, on kaže: 'Smetaju ti šiške, sine, moraš se ošišati'", prisjetio se Karić.

Pred papu u trenerci

Zanimljivo je da je sa veteranima Dinama odigrao i jedan prijateljski meč sa reprezentacijom Vatikana i tada se pred papom pojavio - u trenerci.

"To je bila prva istorijska utakmica, što nikad nije bila utakmica da se odigra kao u Vatikanu, protiv reprezentacije Vatikana. Mi smo bili kod pape sat vremena. I onda svi gledamo hoćemo sad odijela obući, ovo-ono, ali on je izričito htio da se ide u trenerkama. Znači, reprezentacija Vatikana jedan dio je u svojim trenerkama, mi smo morali biti u svojim trenerkama. Svi me pitaju: 'Kako to da si ti išao kod pape u trenerci?' A ne, baš sam ja htio ići u trenerci, majko mila. To je kad ljudi pitaju svakakva pitanja, majko mila", rekao je Veldin Karić.