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Bivši napadač Želje i Vojvodine pretučen u Hrvatskoj: Slomili mu nos, ostavili ga u lokvi krvi

Bivši napadač Želje i Vojvodine pretučen u Hrvatskoj: Slomili mu nos, ostavili ga u lokvi krvi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nekadašnji napadač sarajevskog Željezničara i Vojvodine Veldin Karić pretučen je u Hrvatskoj.

Veldin Karić pretučen u Hrvatskoj Izvor: mondo.ba

Užasne vijesti dolaze iz Hrvatske gdje je pretučen nekadašnji napadač VojvodineVeldin Karić. Bivši reprezentativac Hrvatske, koji je nastupao za Vojvodinu u sezoni 1992/93, sada je trener u nižim rangovima hrvatskog fudbala, a vodi Marsoniju. Nakon što je njegov tim doživio poraz od 4:0 od Kroacije iz Đakova u Trećoj ligi Istok on je pretučen.

Kako navodi hrvatski portal Sportalo, napad na njega se desio u hodniku ispred svlačionica 15 minuta nakon završetka utakmice, kada mu je prišao roditelj jednog od mladih igrača Marsonije nezadovoljan statusom i minutažom sina u ekipi. Uslijedila je rasprava nakon koje je prišao još jedan muškarac.

On je zagrlio Karića, rekao mu da je sve u redu, a onda ga odjednom udario i oborio ga na pod. Prema svjedočenjima očevidaca, Karić je ostao da leži u lokvi krvi sa prelomom nosa i povredama lica. Nakon toga napadač je napustio mjesto zločina, ali je brzo priveden i sada je istraga u toku.

Nekadašnji napadač Vojvodine, a sada trener Marsonije Veldin Karić je otišao u bolnicu u Đakovu gdje mu je pružena prva pomoć, a on je uskoro upućen na dalje liječenje.

Ko je Veldin Karić?

Nekadašnji dugogodišnji napadač rođen je u Slavonskom Brodu, ali je ponikao u Željezničaru iz Sarajeva. Nakon jedne sezone tu prešao je u Vojvodinu, odakle je poslije jedne sezone zaigrao baš u Marsoniji koju sada trenira. Odatle se zaputio u inostranstvo.

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Tagovi

fudbaleri Hrvatska

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