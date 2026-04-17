Ćiro Blažević u posljednjem govoru zaplakao zbog Srba a bio predodređen da bude ustaša

Ćiro Blažević je bio osebujna ličnost. U isto vrijeme prijatelj Srba, ali i neko ko brani Džoa Šimunića i "za dom spremni".

"Ja sam predodređen da budem ustaša. Moja su dva brata poginula u 17 godina u Crnoj legiji, oba na Kupresu. Ja sam se transformisao. Ali oni, upozoravam vas, koje je UDBA inficirala, oni se ne mogu transformisati", rekao je jednom prilikom Ćiro Blažević.

Čovjek koji je predodređen da bude ustaša, na kraju je posljednji javni govor održao u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu, pred prijateljima Srbima koji su mu dodijelili posljednju i kako je on rekao najbitniju nagradu u životu.

"Bojim se da je ovo zadnja nagrada koju ću dobiti u životu. Bojim se da je ovo i moj zadnji govor koji ću održati pred ovako eminentnim skupom, moj kraj se bliži. Hvala svima. U teškom sam zdravstvenom stanju, došao sam da vam potvrdim koliko mi je drago i koliko mi je stalo da se volimo i da se družimo i da se borimo svi jedan za drugoga", rekao je 17. decembra 2022. godine Miroslav Ćiro Blažević.

"Vladimir je najveći ikada"

Sa suzama u očima pričao je kako mu i koliko imponuje što će dobiti nagradu koja nosi ime po Vladimiru Beari. Dok je sa suzama u očima pričao koliko mu znači što su mu Srbi iz Hrvatske dodijelili nagradu "Vladimir Beara", osjećao je da mu je kraj blizu. I nažalost, bio je u pravu - preminuo je 8. februara 2023. godine.

"Dobio sam puno priznanja, ali ovo mi je najdraže. Ovu sam nagradu istinski zaslužio, za ovu sam nagradu više dao nego za sve one koje sam prije dobio. Slučaj je htio da nosi ime Vladimira Beare. Nemam riječi da vam kažem što je taj svjetski golman za mene značio kao mladića. Kada sam ga konačno upoznao i stisnuo mu ruku rekao sam mu 'Znaš Vladimire Vladimiroviču, ti si za mene najveći od svih fudbalera i sportista.' S dosta kredibiliteta mogu da kažem da je Beara bio najveći golman svih vremena na ovim prostorima", rekao je Ćiro Blažević u svom posljednjem javnom govoru.

Branio Srbe, ali i Džoa Šimunića

Kao što su nam rekli u SNV Ćiro je bio "vrlo karakteristična ličnost", pa je tako uspijevao da brani i Srbe, ali i Džoa Šimunića.

"Stanje u kome je Džo Šimunić bio nakon što smo mi napravili veliki uspjeh. On je vaspitan u specifičnim uslovima u Australiji i on je išao da manifestuje svoje zadovoljstvo, svoju radost, svoj patriotski naboj na način koji se interpretirao po meni sramno. Jer to za "dom spremni" ja znam jako dobro da to nije ustaški pozdrav. To je pozdrav hrvatski još od plemenitog Zajca i njegove famozne opere. Taj pozdrav je poznat čak su ga i Japanci interpretirali u par navrata. Ustaški pozdrav je "Za poglavnika i dom spremni", rekao je jednom prilikom.

A upozorio je i na veliku opasnost po Hrvatsku 40 godina nakon raspada države - Jugoslaviju i jugonostalgičare.

"Ne smijemo zanemariti spretnost jugonostalgičara, njihovu lucidnost, njihovu organizaciju i ne znam koji mehanizmi bi trebalo da se upotrebe da bi se to zaustavilo. Ono na žalost sa poznatim autorima infiricira ljude sa tom jugonostalgijom", pričao je Ćiro Blažević.

