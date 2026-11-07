Nemanja Matić je jedan od igrača koji su tokom godina odbijali da nose cvijet maka na grudima. U Čelsiju ga je nosio, u Mančester junajtedu ne, a razlog za to je NATO bombardovanje Srbije i Crne Gore 1999. godine.

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Danas je u Engleskoj praznik. Zove se Dan sjećanja i na taj dan fudbaleri u Premijer ligi nose cvijet maka na svojim dresovima. Tokom cijelog vikenda igrači u svim rangovima takmičenja nosiće dresove sa cvijetom maka na grudima.

Vidjeli smo da su to uradili fudbaleri na meču Lidsa i Totenhema, zatim igrači na meču Arsenal - Hal, a potom i fudbaleri na duelu Fulama i Njukasla. Ni na jednom od tih mečeva nije bilo srpskih fudbalera, ali je na meču Notingem Foresta i Mančester sitija u startnoj postavi bio Nikola Milenković.

Iskusni štoper koji igra za Notingem Forest od 2024. godine počeo je meč protiv lidera na tabeli, a na svojoj opremi je cvijet maka imao i Nikola Milenković. Ipak velika je u Engleskoj izbila buka kada je Nemanja Matić odbio da nosi taj simbol na dresu.

Nemanja Matić je rekao ne

Vidi opis Kako je Nemanja Matić bacio rukavicu Englezima u lice: "Kada je počelo da se odnosi na NATO, rekao sam ne" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poznato je da igrači iz Irske često ne nose cvijet maka na dresovima, a najviše je na tome insistirao Džejms Meklin. Ipak pored njega, koji nije želio da nosi cvijet maka zbog zločina vojske Velike Britanije nad Ircima to nije radio ni Nemanja Matić.

Iskusni zadnji vezni je godinama nosio cvijet maka na dresu, ali tada je to bio simbol koji je posvećen svim žrtvama Prvog i Drugog svjetskog rata. Kada se to promijenilo i kada je odjednom to bio simbol posvećen svim žrtvama britanske vojske, pa i onim u NATO bombardovanju, on je odbio da nosi taj simbol. Digla se ozbiljna bura na Ostrvu oko toga.

"Nosio sam cvijet maka godinama, ali onda je britanska Vlada odlučila da se taj simbol koristi za odavanje počasti svim vojnicima koji su poginuli u ratovima u kojima je zemlja učestvovala. Uključujući i bombardovanje Srbije tokom 1999. godine. Od tog trenutka sam prestao. Nisam mogao da na sebe stavim nešto što je uništilo moj dom, moje ljude, ubilo na hiljade nevinih. Kao da ja ubijem rodbinu i neko je natjera da stavi moju sliku na noćni stočić", rekao je Nemanja Matić u lice Englezima.

Nemanja Matić o bombardovanju

Matić često govori i o bombardovanju SR Jugoslavije tokom 1999. godine, a otvorio se i Italijanima.

"Bio sam dijete, imao sam 11 ili 12 godina. To su slike koje nikada neću zaboraviti. Sve su uništili. Kod kuće smo imali malu baštu i odatle sam gledao bombe kako padaju sa neba. Odrastao sam sa strahom. Na kraju je poginulo 5.000 civila. Naš narod nikada neće moći da zaboravi, ni da oprosti", zaključio je tada fudbaler Rome.

(MONDO)

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