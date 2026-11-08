Nekadašnji reprezentativac Srbije Adem Ljajić dobio je crveni karton zbog nasilnog poteza prema Jovičiću tokom utakmice.

Izvor: TV Arena sport

Nekadašnji reprezentativac Srbije Adem Ljajić dobio je crveni karton na današnjoj utakmici Novog Pazara i Mladosti iz Lučana već u 31. minutu, nakon pomračenja uma. Ljajić je bio u duelu sa Brankom Jovičićem, koji ga je vukao za dres i bilo je jasno da je skrivio faul, međutim frustiranost kapitena Novog Pazara potom je došla do izražaja.

Adem Ljajić je ošamario Branka Jovičića koji je potom pao na travu, a potom je nastala gužva na terenu pošto su se brzo skupili i drugi fudbaleri dva tima kako bi spriječili da dođe do još većeg incidenta.

Vidi opis Bruka i sramota Adema Ljajića: Ošamario Jovičića, pa se čudio što je isključen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena sport 10 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Arena sport 10 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Arena sport 10 Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Arena sport 10 Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena sport 10 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Arena sport 10 Br. slika: 6 6 / 6 AD

Na kraju je glavni sudija Stanko Ostraćanin pokazao direktan crveni karton Ademu Ljajiću koji je poslije svega viđenog čak i protestovao. To nije pomoglo sudiji Ostraćaninu koji nije potom dobio poziv iz VAR sobe - u kojoj su sjedili Milica Milovanović i Milan Minić pošto je jasno da oko kazne za kapitena Novog Pazara ne postoji ni najmanja dilema. Pogledajte i sami taj incident Adema Ljajića:

Pogledajte 00:43 Adem Ljajić crveni karton Izvor: Arena Sport 10 Izvor: Arena Sport 10

Poslije svega, jasno je da ga čekaju najmanje dvije utakmice suspenzije zbog ovog poteza, a ne bi bilo iznenađenje da Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) zauzme i čvršći stav i dodatno kazni bivšeg reprezentativca Srbije.

Inače, uprkos igraču manje, Novi Pazar je pobijedio Mladost iz Lučana 2:0 golovima Davidovića i Mulića.