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Bruka i sramota Adema Ljajića: Ošamario Jovičića, pa se čudio što je isključen

Bruka i sramota Adema Ljajića: Ošamario Jovičića, pa se čudio što je isključen

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Nekadašnji reprezentativac Srbije Adem Ljajić dobio je crveni karton zbog nasilnog poteza prema Jovičiću tokom utakmice.

Adem Ljajić isključen zbog udaranja protivnika Izvor: TV Arena sport

Nekadašnji reprezentativac Srbije Adem Ljajić dobio je crveni karton na današnjoj utakmici Novog Pazara i Mladosti iz Lučana već u 31. minutu, nakon pomračenja uma. Ljajić je bio u duelu sa Brankom Jovičićem, koji ga je vukao za dres i bilo je jasno da je skrivio faul, međutim frustiranost kapitena Novog Pazara potom je došla do izražaja.

Adem Ljajić je ošamario Branka Jovičića koji je potom pao na travu, a potom je nastala gužva na terenu pošto su se brzo skupili i drugi fudbaleri dva tima kako bi spriječili da dođe do još većeg incidenta.

Na kraju je glavni sudija Stanko Ostraćanin pokazao direktan crveni karton Ademu Ljajiću koji je poslije svega viđenog čak i protestovao. To nije pomoglo sudiji Ostraćaninu koji nije potom dobio poziv iz VAR sobe - u kojoj su sjedili Milica Milovanović i Milan Minić pošto je jasno da oko kazne za kapitena Novog Pazara ne postoji ni najmanja dilema. Pogledajte i sami taj incident Adema Ljajića:

Pogledajte

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Adem Ljajić crveni karton
Izvor: Arena Sport 10
Izvor: Arena Sport 10

Poslije svega, jasno je da ga čekaju najmanje dvije utakmice suspenzije zbog ovog poteza, a ne bi bilo iznenađenje da Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) zauzme i čvršći stav i dodatno kazni bivšeg reprezentativca Srbije.

Inače, uprkos igraču manje, Novi Pazar je pobijedio Mladost iz Lučana 2:0 golovima Davidovića i Mulića.

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Adem Ljajić

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