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Kakva je sila Mihajlo Cvetković: Novi gol srpskog bisera u Belgiji, uživaćete u njemu

Kakva je sila Mihajlo Cvetković: Novi gol srpskog bisera u Belgiji, uživaćete u njemu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Talentovani srpski napadač Mihajlo Cvetković nastavlja da blista u Belgiji. Pogledajte njegov spektakularni gol i trenutnu formu u Anderlehtu.

Mihajlo Cvetković dao novi gol za Anderleht Izvor: Twitter/Purple_RSCA_

Talentovani srpski napadač Mihajlo Cvetković nastavlja da blista u dresu Anderlehta. U remiju protiv Klub Briža (1:1), Mihajlo Cvetković postigao je svoj novi gol za Anderleht i donio je bod svom timu koji je gubio poslije prvih 45 minuta. Vanaken je doveo domaćina u vođstvo u 41. minutu, a Cvetković je u 58. minutu još jednom pokazao koliko je opasan.

Nakon što je prošle nedjelje imao gol i asistenciju u pobjedi nad Vesterloom, sada je upisao još jedan pogodak i to tako što je istrčao skoro 50 metara, otresao je čuvare i onda pokazao da ima vrhunsku realizaciju.

Pogledajte gol:


Mladi Nišlija je inače ove sezone postigao tek dva gola za Anderleht u domaćem prvenstvu, ali ima ukupno sedam u svim takmičenjima. Čak tri je dao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a još dva u ligaškoj fazi ovog takmičenja. Dodajmo i to da ima još dvije asistencije u svim takmičenjima.

Čekamo ga u dresu Srbije

Mihajlo Cvetković našao se na spisku selektora Veljka Paunovića za mečeve protiv Grčke i Njemačke u Ligi nacija, a vidjećemo da li će dobiti prednost u odnosu na druge naše napadače. Na spisku su još i Luka Jović, Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović, dok je izvjesno da je pred Cvetkovićem budućnost.

Upravo u Ligi nacija prije mjesec dana, Cvetković je postigao gol u meču protiv Holandije i opravdao je Paunovićevo povjerenje, pošto je na istom susretu ušao u još nekoliko šansi.

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Tagovi

Mihajlo Cvetković Anderleht

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