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Ima nešto u toj Holandiji: Dušan Tadić kao u najboljim danima

Ima nešto u toj Holandiji: Dušan Tadić kao u najboljim danima

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski vezista Dušan Tadić obradovao je selektora Veljka Paunovića.

Dusan tadic postigao dva gola pred ligu nacija Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Kapiten Srbije Dušan Tadić postigao je dva gola u pobjedi NEK-a nad Utrehtom 3:2, i tako najavio mečeve sa Njemačkom i Grčkom u Ligi nacija. Iskusni vezista se očigledno najbolje osjeća u Holandiji, a ovo je bila jedna od partija koje su podsjetile na slavne dane u Ajaksu.

Posebno je efektan bio gol u 38. minutu kada je zatresao mrežu rivala udarcem sa distance. Potom je pogodio i u drugom poluvremenu, kada se najbolje snašao poslije odbitka.

 Vratio se poslije povrede

Tadić je bio povrijeđen krajem oktobra, ali je ovom partijom otklonio dileme da li je spreman za nove reprezentativne izazove. Znamo da za njega izgovori ne postoje kad je u pitanju nacionalni dres, a selektor Srbije Veljko Paunović je proteklih dana dobio dosta pozitivnih vijesti.

Problem jesu povrede Strahinje Pavlovića i Alekse Terzića, ali u napadu ima i te kako raspoložene igrače. Za vikend su pogađali Jović, Cvetković i Vlahović, a možda bismo ponovo na djelu mogli da vidimo tandem Mitrović-Tadić. Rekorder "orlova" vratio u pogon i postigao prvi gol ove sezone i mogao bi da bude Punovićev "džoker".

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00:45
Kapiten Tadić poveo Srbiju u novi ciklus
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Dušan Tadić

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