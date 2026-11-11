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Došao, pobijedio Liverpul i otišao! Kujt napustio Fenerbahče!

Došao, pobijedio Liverpul i otišao! Kujt napustio Fenerbahče!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Legendarni Holanđanin Dirk Kujt više nije trener, ali ni u stručnom štabu turskog Fenerbahčea.

Kujt više nije u Fenerbahčeau Izvor: YouTube/This Is Anfield

Dirk Kujt napustio je Fenerbahče poslije samo sedam dana provedenog na klupi turskog velikana.

Legendarni Holanđanin preuzeo je užarenu klupu Fenerbahčea nakon ostavke Ismaila Kartala, odradio dva meča i završio epizodu u turskom klubu.

Tokom kratkog perioda na klupi kao privremeno rješenje ekipu je vodio na samo dva meča, u porazu protiv Goztepe, a onda je pobijedio Liverpul u Ligi šampiona.

Dirk Kujt sada definitivno napušta klub pošto je trenersku palicu u međuvremenu preuzeo Emre Belezoglu, a Holanđanin više nije u stručnom štabu, što je sada potvrdio i Fenerbahče u objavi na društvenim mrežama.

"Hvala ti Dirk. Naša plavo-žuta priča počela je prije nekoliko godina a veza između nas je neraskidiva. Prvo si nas predstavljao na terenu, a onda pored njega. Zbog svoje ljubavi prema žuto-plavim bojama i tvoje lojalnosti zaslužio si posebno mjesto u srcima navijača Fenerbahčea. Hvala od srca za sve ono što si značio za ovaj klub. Danas se pozdravljamo, ali tvoje mjesto u ovoj sjajnoj porodici uvijek ostaje", saopštio je klub iz Istanbula.

Fenerbahče je u međuvremenu imenovao Emrea Belezoglua, i nekadašnji kapiten ovog kluba vodio je ekipu na posljednjem meču protiv Čoruma.

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Tagovi

Dirk Kujt FK Fenerbahče fudbal

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