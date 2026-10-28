Legendarni Holanđanin na klupi Fenerbahčea: Dobio šansu karijere, čeka ga Liverpul

Dirk Kujt preuzima Fenerbahče poslije ostavke Ismaila Kartala i dobija šansu karijere.

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Legendarni holandski fudbaler Dirk Kujt je sada u trenerskim vodama. Imaće najteži mogući zadatak da sjedne na "užarenu klupu" Fenerbahčea. Postavljen je kao vršilac dužnosti u čuvenom turskom klubu.

Doskorašnji trener Ismail Kartal podnio je ostavku poslije poraza u derbiju od Galatasaraja (2:1) i klub je bio primoran da nađe zamjenu. Odlučili su da poverenje pruže njegovom pomoćniku i nekadašnjem fudbaleru.

Prema najavama koje stižu iz Turske, Holanđaninu je obećano da će voditi najmanje tri utakmice i u zavisnosti od rezultata će onda klub da donese konačnu odluku. Ako rezultati budu dobri, postoji šansa da ostane i do kraja sezone. Ukoliko ne budu, angažovaće novog šefa struke.

Zanimljivo je i da će debi u Ligi šampiona imati 4. novembra u Istanbulu protiv Liverpula. Kluba u kom je proveo šest godina. Osvojio je Liga kupi i igrao finale Lige šampiona u sezoni 2006/07.