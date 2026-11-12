Zdravko Mamić: "Otkrili su mi rak i prežalili me, ali evo me"

Nakon što mu je dijagnostikovan maligni melanom, Zdravko Mamić se oporavio i progovorio o svom zdravstvenom stanju.

Izvor: YouTube/Danko Ažić/Screenshot

Zdravko Mamić, jedan od najuticajnijih fudbalskih radnika na ovim prostorima, otkrio je prvi put da mu je ove godine otkriven najagresivniji oblik raka kože - maligni melanom. O njegovom zdravstvenom stanju se mjesecima unazad spekulisalo u javnosti, Mamić nije želio ni da potvrdi ni opovrgne takve tvrdnje, a sada je prvi put na ovu temu progovorio u emisiji komičara Danka Ažića - "Koji si ti lik?".

"Hajde da otkrijem jednu ekskluzivu. Dosta se u javnom prostoru priča o mom zdravstvenom stanju, mnogi su me već prežalili. Prije sedam mjeseci otkrio sam maligni melanom, operisan sam i sad je pred vama zdrav čovjek. Ovo je možda prilika da objavim urbi et orbi, ekskluzivno", rekao je Zdravko Mamić.

Kako je Mamić otkrio tumor?

Sve se dogodilo prije sedam mjeseci tokom rutinske kontrole, a Zdravko Mamić odmah je preduzeo sve što je u njegovoj moći i sada može da kaže da je pobijedio rak.

"Najviše poziva u posljednje vrijeme imam od ljudi koji se raspituju koliko mi je još ostalo do kraja života i u kakvom sam stanju. Ali mogu reći da sam dovoljno rano saznao za problem i da sam pravovremeno reagovao. Zahvaljujem ljekarima koji su me liječili i sad sam Zdravko, zdrav k’o dren", dodao je Mamić.

Šta je maligni melanom kože?

Melanom je zloćudni tumor kože koji nastaje iz melanocita, ćelija koje proizvode pigment melanin, a često se naziva najopasnijim rakom kože. Najčešće se razvija na koži, ali može nastati i na mjestima koja nisu izložena suncu, kao što su tabani, dlanovi ili prostor ispod noktiju. Jedan od glavnih faktora rizika jeste prekomjerno izlaganje UV zračenju, bilo prirodnom suncu ili solarijumima, a posebno su ugrožene osobe svijetle puti i one koje imaju veliki broj mladeža.

Melanom se često prvo ispoljava promjenom postojećeg mladeža ili pojavom nove pigmentisane promjene, zbog čega su važne redovne kontrole i obraćanje pažnje na promjene u veličini, obliku, boji i ivicama mladeža. Iako može brzo da se širi na druge organe, ukoliko se otkrije u ranoj fazi i ukloni na vrijeme, šanse za uspješno liječenje su veoma velike.

Ko je Zdravko Mamić?

Zdravko Mamić (67) je godinama bio "alfa i omega" Dinama iz Zagreba. Vodio je transfer-politiku kluba sa Maksimira i doveo ga do toga da je među redovnim učesnicima Lige šampiona, dok je Dinamo istovremeno prodavao svoje igrače za veliki novac. Od 2018. godine je u bjekstvu, odnosno nalazi se u komšijskoj Bosni i Hercegovini, pošto je njega, njegovog brata i još nekoliko bliskih saradnika hrvatsko tužilaštvo optužilo za izbjegavanje plaćanja poreza i "muljanje" sa transferima.