Nakon što mu je dijagnostikovan maligni melanom, Zdravko Mamić se oporavio i progovorio o svom zdravstvenom stanju.
Zdravko Mamić, jedan od najuticajnijih fudbalskih radnika na ovim prostorima, otkrio je prvi put da mu je ove godine otkriven najagresivniji oblik raka kože - maligni melanom. O njegovom zdravstvenom stanju se mjesecima unazad spekulisalo u javnosti, Mamić nije želio ni da potvrdi ni opovrgne takve tvrdnje, a sada je prvi put na ovu temu progovorio u emisiji komičara Danka Ažića - "Koji si ti lik?".
"Hajde da otkrijem jednu ekskluzivu. Dosta se u javnom prostoru priča o mom zdravstvenom stanju, mnogi su me već prežalili. Prije sedam mjeseci otkrio sam maligni melanom, operisan sam i sad je pred vama zdrav čovjek. Ovo je možda prilika da objavim urbi et orbi, ekskluzivno", rekao je Zdravko Mamić.
Kako je Mamić otkrio tumor?
Zdravko Mamić: "Otkrili su mi rak i prežalili me, ali evo me"
Sve se dogodilo prije sedam mjeseci tokom rutinske kontrole, a Zdravko Mamić odmah je preduzeo sve što je u njegovoj moći i sada može da kaže da je pobijedio rak.
"Najviše poziva u posljednje vrijeme imam od ljudi koji se raspituju koliko mi je još ostalo do kraja života i u kakvom sam stanju. Ali mogu reći da sam dovoljno rano saznao za problem i da sam pravovremeno reagovao. Zahvaljujem ljekarima koji su me liječili i sad sam Zdravko, zdrav k’o dren", dodao je Mamić.
Šta je maligni melanom kože?
Melanom je zloćudni tumor kože koji nastaje iz melanocita, ćelija koje proizvode pigment melanin, a često se naziva najopasnijim rakom kože. Najčešće se razvija na koži, ali može nastati i na mjestima koja nisu izložena suncu, kao što su tabani, dlanovi ili prostor ispod noktiju. Jedan od glavnih faktora rizika jeste prekomjerno izlaganje UV zračenju, bilo prirodnom suncu ili solarijumima, a posebno su ugrožene osobe svijetle puti i one koje imaju veliki broj mladeža.
Melanom se često prvo ispoljava promjenom postojećeg mladeža ili pojavom nove pigmentisane promjene, zbog čega su važne redovne kontrole i obraćanje pažnje na promjene u veličini, obliku, boji i ivicama mladeža. Iako može brzo da se širi na druge organe, ukoliko se otkrije u ranoj fazi i ukloni na vrijeme, šanse za uspješno liječenje su veoma velike.
Ko je Zdravko Mamić?
Zdravko Mamić (67) je godinama bio "alfa i omega" Dinama iz Zagreba. Vodio je transfer-politiku kluba sa Maksimira i doveo ga do toga da je među redovnim učesnicima Lige šampiona, dok je Dinamo istovremeno prodavao svoje igrače za veliki novac. Od 2018. godine je u bjekstvu, odnosno nalazi se u komšijskoj Bosni i Hercegovini, pošto je njega, njegovog brata i još nekoliko bliskih saradnika hrvatsko tužilaštvo optužilo za izbjegavanje plaćanja poreza i "muljanje" sa transferima.