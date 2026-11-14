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Saša Kalajdžić donio pobjedu: Austrija mu klicala, on slavio kao Nikola Žigić

Saša Kalajdžić donio pobjedu: Austrija mu klicala, on slavio kao Nikola Žigić

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Saša Kalajdžić je Austriji pokazao da ga ne zovu bezveze "Novi Žigić".

Saša Kalajdžić slavio gol kao Nikola Žigić Izvor: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia/Youtube/DelijeSeverTV

Ponovo je Saša Kalajdžić postao heroj Austrije! "Novi Žigić" je sada u meču sa Irskom u Ligi nacija ušao sa klupe u 60. minutu umjesto Langa i potom je u 78. minutu postigao gol za pobjedu svog tima 1:0 (0:0).

Proslavio je svoj pogodak napadač koga zovu i "Novi Žigić" zbog visine od preko 2 metra baš kao i - Nikola Žigić. U 121. vječitom derbiju dao je sjajan gol Nikola Žigić u pobjedi Crvene zvezde 3:0 i ovako ga proslavio: 

Sada je Kalajdžić uspio da se nađe na pravom mjestu poslije prekida i da nogom gurne loptu u mrežu za svoj sedmi gol u nacionalnom timu na 30 utakmica. 

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Tagovi

Saša Kalajdžić fudbal Austrija Liga nacija

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