Iznenađen sam što sam živ, Džordan je na Jupiteru! Kontroverzni Rodman u svom stilu: Mislili su da ću odavno umrijeti

Denis Rodman je ponovo dao intervju o kom se priča

Izvor: Profimedia

Čuli ste sigurno za onu izreku da je tanka linija između ludaka i genija. Dokaz toga su pojedini sportisti.

Među njima je svakakokontroverzni Denis Rodman. Čovek koji je na terenu bio jedan od najboljih, a van terena je ludovao i pravio nevherovatne gluposti.

Takođe, on je čovhek koji uvijek kaže ono što misli. Tako je bilo i sada u novom intervjuu.

"Iznenađen sam što sam još uvijek ovdje. Mnogi su mislili da ću umrijeti sa 40, 45, 50 ili 55 godina. Napunio sam 60 i razmišljam 'Vau, još sam tu'. Neko mora da mi je stavio ruku na rame i rekao da imam još stvari da ispunim za ljude širom svijeta", rekao je Rodman za "WSVN".

Obavezno pitanje je bilo o odnosu sa Majklom Džordanom.

"Majkl je na Jupiteru trenutno i ima sopstveni teren za golf. Nije me još uvijek pozvao tamo. Naravno, čujem se sa Džordanom s vremena na vrijeme, još uvijek je Majkl."

Rodman je pet puta osvajao NBA ligu, a 1999. godine je bio na raskrsnici, mnogi timovi su ga željeli, među njima je bio i Majami sa Petom Rajlijem.

"Rajli je mnogo kul lik. Dosta ekipa me je htjelo te godine, imao sam još malo goriva u rezervoaru. Pet je bio previše ponosan čovjek, rekao je kako sam ja previše za njih i kako ne zna kako bi se izborili sa mnom. Kako su onda uspjeli da se izbore sa tolikim brojem igrača u Majamiju? Bilo je mnogo gorih tamo. Brate, ja sam pobjednik. Bio sam pobjednik toliko dugo. Zaslužio sam to mjesto u Hitu, volio bih da je tada povukao obarač i doveo me", završio je Rodman.

Rodman je na terenu bio jedan od najboljih igrača u istoriji. Podatak da ima pet prstenova dovoljno govori. Međutim, mnogo je veći trag ostavio po dešavanjima van terena. Korišćenju droga, prostitutki, raznih opijata, alkoholom, vezi sa Karmen Elektrom. Takođe je i čovjek koji je bio u Sjevernoj Koreji kod lidera Kim Jong-una. Bio je jedan od prvih Amerikanaca koji ga je upoznao.