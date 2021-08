Selektor "zmajica" o kvalifikacijama za Eurobasket 2023: Naš cilj se zna, pripadamo najboljim evropskim ekipama!

Reprezentacija BiH će za plasman na prvenstvo Evrope igrati protiv Belgije, Njemačke i Sjeverne Makedonije

Izvor: FIBA

Reprezentacija BiH saznala je danas imena rivala u kvalifikacijama za Eurobasket 2023, koji će biti održan u Sloveniji i Izraelu.

"Zmajice", koje su na prošloj kontinentalnoj smotri u junu senzacionalno stigle do petog mjesta, za plasman na naredno prvenstvo Evrope igraće protiv Belgije, koja je na pomenutom EP osvojila bronzu, te Njemačke i Sjeverne Makedonije.

Belgijanke su, svakako, prvi favorit grupe.

"Njihov ranking govori dovoljno, kao i činjenica da su na proteklom Evropskom prvenstvu osvojile bronzu. Međutim, upravo na tom takmičenju smo ih pobijedili te pokazali da možemo ravnopravno da se nosimosa takvom ekipom, čiji roster čine neke od najkvalitetnijih evropskih igračica. Dobra je vijest što ćemo prvu utakmicu upravo sa njima igrati kod kuće. Mnogo bi nam značila podrška naše publike, puna dvorana, ukoliko to uslovi dozvole. Njemačka ima respektabilnu ekipu, iako ih u posljednje vrijeme ne prate sjajni rezultati. Predvodi ih Satu Sabali iz Fenerbahčea, ukoliko budu u punom sastavu svakako će predstavljati nezgodnog protivnika. Sjeverna Makedonija je najbolja reprezentacija iz posljednjeg šešira, tu smo sigurno mogli bolje proći. Imaju Devanu Boner, naturalizovanu igračicu koja igra sa našom Žonkel Džons u Konektikatu, sa njom je to druga ekipa. Međutim, sigurno smo kvalitetniji", rekao je selektor BiH Goran Lojo za zvanični sajt KS BiH, naglasivši, međutim, da se ciljevi njegovog tima znaju.

"Idemo utakmicu po utakmicu. U svakoj ćemo, naravno, ići na pobjedu. Naš cilj je da se plasiramo na Eurobasket 2023, pokazali smo ranije da nam je mjesto među najboljim reprezentacijama kontinenta. Samo da budemo svi na okupu, da nas posluži zdravlje, to je prvi i osnovni preduslov", poručio je Lojo.

U kvalifikacijama će učestvovati 38 ekipa raspoređenih u deset grupa, a mjesto na prvenstvu Evrope, koje organizuju Slovenija i Izrael, izboriće 14 nacionalnih timova.

Osam grupa (od A do H) ima po četiri ekipe, dok su u preostale dvije (I i J) po tri.

Plasman na Eurobasket 2023 izboriće pobjednici deset kvalifikacionih grupa i četiri najbolja drugoplasirana tima.

Prilikom odlučivanja o drugoplasiranim selekcijama, brisaće se rezultati ostvareni protiv četvtroplasiranih selekcija.

U kvalifikacijama će učestvovati i domaćini, a ukoliko jedan ili oba domaćina završe među pomenutih 14 reprezentacija, njihovo mjesto će zauzeti prva sljedeća najbolja drugoplasirana selekcija u kvalifikacijama.

Kvalifikacije se igraju tokom tri prozora - od 11. do 14. novembra 2021. godine, zatim od 24. do 27. novembra 2022. godine i od 24. do 27. februara 2023. godine.

GRUPA A: Njemačka, Bosna i Hercegovina, Belgija, Sjeverna Makedonija.

GRUPA B: Litvanija, Ukrajina, Francuska, Finska.

GRUPA C: Rumunija, Mađarska, Španija, Island.

GRUPA D: Poljska, Slovenija, Turska, Albanija.

GRUPA E: Bugarska, Hrvatska, Srbija.

GRUPA F: Danska, Crna Gora, Rusija, Austrija.

GRUPA G: Portugal, Velika Britanija, Grčka, Estonija.

GRUPA H: Luksemburg, Slovačka, Italija, Švajcarska.

GRUPA I: Holandija, Češka, Bjelorusija, Irska.

GRUPA J: Izrael, Letonija, Švedska.