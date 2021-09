Dominantno osvojili Eurobasket, a u svlačionici se kladili! Gurović otkrio jedan detalj - ovako su Letonci pregaženi

Milan Gurović je otkrio jedan zanimljiv detalj sa Evropskog prvenstva u Turskoj 2001. godine.



Pod vođstvom Svetislava Pešića se reprezentacija Jugoslavije 2001. godine prošetala do titule na Evropskom prvenstvu.

Grupu su prošli sa tri pobjede, pa su u osmini finala demolirali Letoniju (114:78), pa Španiju (78:65) i na kraju domaćina Tursku (78:69).

Duel protiv Letonaca i jedna od najubjedljivijih pobjeda nacionalnog tima je bila tema razgovora sa Milanom Gurovićem, članom te selekcije. Posebno je bio zanimljiv jedan detalj iz poluvremena te utakmice.

"Uvijek ponavljam, najupečatljivija je utakmica protiv Letonije. Zašto? Mi smo na poluvremenu već vodili puno, slagaću, da li je bilo 30 razlike, ne znam. To je bilo četvrtfinale. Zamisli koliko smo bili dominantni kad smo se na poluvremenu dogovorili Peđa, Šćepa i ja da se takmičimo ko će više trojki da ubaci, pošto nas Letonci više nisu zanimali. Ko izgubi, vodi na večeru", prisjeća se Gurović u razgovoru za portal "NovaS".

Na kraju je Gurović bio bolji od Stojakovića i Šćepanovića.

"Vlada je vodio na večeru jer je dao šest, ja sedam, Peđa osam. Stvarno smo bili dominantni jer smo imali jednog Dejana Bodirogu koji je tada u to vrijeme bio sigurno najbolji, pa i sada je možda najbolji evropski igrač ikada. Imao si šutere kao što su Stojaković, Šćepa, Rakočević. Plejada vrhunskih igrača koji u svakom momentu mogu da ti daju koš, za tri i dva, šta god. Jednostavno, kada spustiš Dejanu loptu, on to riješi, a ako ga udvoje, neko od mojih saigrača je sam", dodaje Gurović.

Srbija-Letonija 2001. EP Izvor: YouTube/Basketballarchives

Inače, Gurovića je sjećanje malo prevarilo, pošto statistika sa tog meča kaže da je Šćepanović dao dvije, Gurović šest, a Stojaković sedam trojki. Ukupno je postignuto 17 trojki, a po jednu su dali Marko Jarić i Saša Obradović.