Micić zvao Jokića na žurku, MVP NBA lige nije došao!

Na žurke ne ide, ali su se zato sreli na treningu!

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/BasketNews/Printscreen

Vasilije Micić postao je prošle sezone ne samo šampion Evrolige, nego i najbolji košarkaš Evrope, Dobio je titulu kao MVP regularnog dijela Evrolige, ali i kao MVP Fajnal Fora.

Sve je to želio da proslavi, a na žurku koju je organizovao pozvao je i Nikolu Jokića. Ipak, MVP NBA lige nije došao.

"Nažalost nismo imali tu žurku, jer on pokušava da njegov život što više ostane privatan. Mislim da ni sa kim nije uradio intervju kad se vratio poslije sezone. Svi ostali košarkaši svijeta vjerovatno ne bi mogli da žive od novinara, ali to je on", otkrio je Micić u podkastu "BasketbalNews".

Ipak, iako nije došao na žurku na kojoj je po Micićevim riječima bilo srpske muzike i hrane, dva srpska MVP-a su se vidjela u pauzi između dvije sezone.

"Jednom smo se sreli na treningu u Megi i malo smo pričali. Bilo je lijepo vidjeti ga. Uvijek pominjem da je njegov pristup životu nevjerovatan, koliko je skroman i normalan kao osoba", otkrio je Micić.

On je sam priznao da je vrlo burno proslavio za sada najuspješniju sezonu u karijeri.

"Ali ja sam lično definitivno napravio žurku, nekoliko žurki! Bio sam stvarno preplavljen emocijama tokom ljeta. Jesmo izgubili u kvalifikacijama što nas definitivno boli, ali osim toga je ovo jedna od najboljih sezona", rekao je Micić.