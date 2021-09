Užas, katastrofa! Nije mi jasno kako, pa nije bila bolesna! Legende u šoku poslije smrti jedne od najvećih ikada!

Smrt Žane Lelas potresla je njene najveće rivalke.

Izvor: MN PRESS

Vijest o smrti jedne od najboljih košarkašica u istoriji Jugoslavije Žane Lelas potresla je cijeli košarkaški region, pa i njene najveće protivnice.

U zlatnom dobu jugoslovenske ženske košarke Žanin Elmes je vodio velike bitke sa Jedinstvom iz Tuzle koju je predvodila Razija Mujanović, kao i sa Crvenom zvezdom u kojoj je dominirala Anđelija Arbutina.

"Saznala sam prije pet minuta. Bila sam u automobilu i morala sam da stanem. Užas, katastrofa. Kad sam čula što se dogodilo, naježila sam se. Ježim se i sad’", rekla je Razija Mujanović za "Indeks."

Ona je bila u potpunom šoku kada je čula da je njena cimerka iz reprezentativnih akcija preminula.

"Nije mi jasno šta se dogodilo. Nisam čula da je bila bolesna, znam da je pokrenula košarkašku akademiju sa suprugom i da je sve bilo u redu. Vjerujte, ovo je za mene ogroman šok. Žana je bila divna cura. U reprezentaciji smo bile cimerke", dodala je legendarna Raza.

Vijest o smrti Žane Lelas potresla je i Anđeliju Arbutinu.

"Žana je bila sjajna u svakom pogledu. Kao igračica je bila fenomenalna, kao osoba još bolja. Voljela sam je. U reprezentaciji smo osvajale puno toga zajedno, a u klubovima smo vodili strašne bitke. Sjećam se pred sam raspad Jugoslavije da su one u Zadru uzele Kup, a da smo mi njih dobile u finalu prvenstva 2:1. Nikad u istoriji toliko ljudi nije došlo na utakmicu ženske košarke u Beogradu. Jasno mi je da se to događalo u Šibeniku, ali u Beogradu nikada. Bile smo zatečene, i one i mi. Današnje generacije nemaju pojma kakva se tada igrala košarka. To je bio pravi sport", rekla je Arbutina, koja je sa nevjericom primila vijest o smrti Žane Lelas.

"I dalje ne mogu da vjerujem. Posljednji put smo se vidjele u Sarajevu kad je igrala za Željezničar. Rat je tada već počeo i Žana je s nama otišla iz Sarajeva za Beograd. Zatim se vratila u Hrvatsku. Od tada se nismo vidjele ni čule", rekla je Arbutina "Indeksu".