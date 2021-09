Dimitris Itudis je došao iz Moskve u Beograd kako bi se oprostio od svog prijatelja i legende Dušana Ivkovića.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MN Press

Teško je bilo zadržati suze dok su se prijatelji, porodica i oni najbliži opraštali od Dušana Ivkovića na komemoraciji u Narodnoj skupštini.

Prisutnima su se, između ostalih, obratili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik KSS Predrag Danilović, trener Partizana Željko Obradović...

Po završetku njihovog obraćanja, dok je sa razglasa išla posebna muzika koju je Duda puštao svojim golubovima, strateg CSKA Dimitris Itudis je izdvojio nekoliko minuta za razgovor. Pravo iz Rusije je došao u Srbiju kako bi se oprostio od legende.

"Ne bi moglo drugačije", počeo je Itudis razgovor za "Mondo" i "Mozzartsport" na srpskom jeziku.

Nije mogao da sakrije tugu zbog smrti Ivkovića.

"Prije svega želim da uputim saučešće familiji, Neni, Pavlu i Petru. Ovdje su svi govorili o veličanstvu čovjeka, sportiste, trenera, šta je dao Srbiji, Grčkoj, nama prijateljima. Za nas, njegove ideje, inovacije ostaće žive i zdrave. Pamtimo sve što je govorio. Ponosan sam što mi je bio prijatelj, uvijek me je oslovljavao sa sa 'lafe'. Bio sam dio njegove velike porodice."

Pogledajte kako je izgledala komemoracija:

Vidi opis Duda? To vam je univerzitet života! Itudis se oprostio od legende na srpskom: Ivković je sinonim za hrabrost! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 1 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 2 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 3 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 4 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 5 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 6 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 7 / 75 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 75 8 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 9 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 10 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 11 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 12 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 13 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 14 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 15 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 16 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 17 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 18 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 19 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 20 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 21 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 22 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 23 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 24 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 25 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 26 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 27 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 28 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 29 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 30 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 31 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 32 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 33 / 75 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 34 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 35 / 75 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 75 36 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 37 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 38 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 39 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 40 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 41 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 42 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 43 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 44 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 45 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 46 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 47 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 48 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 49 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 50 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 51 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 52 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 53 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 54 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 55 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 56 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 57 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 58 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 59 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 60 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 61 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 62 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 63 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 64 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 65 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 66 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 67 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 68 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 69 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 70 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 71 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 72 / 75 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 73 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 74 / 75 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 75 75 / 75 AD

Zahvaljujući Dudi je grčki trener postigao mnogo toga.

"Bio je veza između mene i Obradovića, on nas je upoznao. Imao sam životnu vezu sa Željkom, kumstvo. Univerzitet života. E, to vam je bio Duda. Kada prolazite taj njegov univerzitet onda možete i da diplomirate i post diplomirate. Duda je to veličanstvo dao svima, ne samo meni. Ima onih koji se još nisu oglasili da vam kažu šta je sve bio. Nećemo ga više nažalost vidjeti, ali mi je drago što sam bio dio njegovog života.

Jedan od onih koji se biranim rečima oprostio od Srbina bio je jedan od najvećih - Greg Popovič. Oglasio se iz Amerike.

"Velika stvar, Greg je prije svega čovjek. Upoznao sam Popoviča kod Dude kod kuće kada je napravio veliku feštu. Popovič je tada bio pomoćni trener u reprezentaciji SAD, oni su veliki prijatelji. Prijateljstvo ostaje. Dudu ne priznaju samo kao čovjeka, već kao inovatora. Za košarku u Grčkoj je mnogo značio i on i Željko. Ivković je bio jedan od tih koji je i ranije u Arisu, PAOK-u donio dosta toga novog. Zato kažem, to je taj životni fakultet, to je bio Duda."

Opisivali su Ivkovića kao velikog trenera, čovjeka koji je toliko toga dao košarci, ali u isto vrijeme je bio i pravi "mangup sa Crvenog krsta" kako su ga zvali.

"Jedan od ljudi koji je pričao u ime kluba sa Crvenog krsta je rekao veliku istinu. Duda je sinonim za hrabrost. Bio je veoma hrabar. Stao bi iza svake svoje odluke i na taj način je pokušavao svim ostalima da pokaže da je to pravi način da se brane odluke. Hrabrošću", zaključio je Itudis.

Duda će biti sahranjen u utorak u podne na Novom groblju u porodičnoj grobnici.