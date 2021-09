Dino Rađa i ja kasnili zbog Poršea, ali Dudin potez neću zaboraviti: Legenda jugoslavije poslije 30 godina otkrila sve!

"Pa ni Dražen Petrović nije smio da kasni na pripreme u ono vrijeme", prisjetio se Zoran Sretenović.

Odlazak Dušana Dude Ivkovića u 78. godini pogodio je srpsku javnost i svjetsku košarku. Legendarni stručnjak je ostavio nemjerljiv trag u igri pod obručima, a u danima poslije njegovi smrti, velikani svjetske košarke se opraštaju od njega.

Tako je slavni Greg Popovič poslao snažnu poruku o Ivkoviću, a jednu zanimljivu anegdotu o Dudi ispričao je Zoran Sretenović, nekadašnji plej reprezentacije Jugoslavije.

Sretenović je bio dvostruki prvak Evrope sa reprezentacijama Jugoslavije, prvo 1991. pred raspad SFRJ, a onda i 1995. u Atini u dresu SRJ.

"Atina je bila nešto posebno, ali ne bih počeo odatle, već od sankcija prema našoj zemlji 1992. godine. Duda je mnogo truda uložio, organizovao turnire po Grčkoj i vukao reprezentaciju samo da bismo bili što uigraniji i da bismo, kada ukinu sankcije, krenuli na to takmičenje. To nam je dosta pomoglo i za Atinu 1995. godine", počeo je Sretenović u izjavi za "Kurir".

On je potom otkrio šta se dešavalo 1991. u Rimu, kada je u Italiji na okupu i dalje bila selekcija stare SFRJ.

"Uvijek mi je u glavi situacija iz 1991. Bio sam novajlija, a cijela situacija pokazuje kakav je Duda bio psiholog. Imali smo dva slobodna dana, a pošto je Dino Rađa tada igrao u Rimu za Virtus, poslije večere smo išli kod njega. On je kupio novog "poršea", pa smo otišli da se provozamo, ali nam je u povratku pukla guma, zbog čega smo kasnili u hotel", prisjeća se Sretenović.

"Tamo nas je na recepciji čekao fizioterapeut reprezentacije i sav uznemiren rekao 'Duda je provjeravao i vidio da vas nema! Poludio je, iznervirao se'".

Bila je to neprospavana noć za Sretenovića.

"Znam da Draženu Petroviću nije dozvoljavao da kasni na pripreme. Šta sam onda ja kao nov mogao da očekujem? Otišao sam u sobu, spakovao stvari i nisam mogao da zaspim celu noć. Ujutru sam bio prvi na recepciji, čekao sam Dudu da se izvinim za sinoć, ali nije htio ni da me sluša. Kasnije mi je na sastanku rekao da to ne smije da se ponovi", otkrio je Sretenović kako se čitava zavrzlama završila, a on ostao dio tima koji je na kraju postao prvak Evrope.

