Žestoko! Beker brani Đokovića kao nikada prije: Neće da ćuti o Novaku pred Zapadom - Kako je uvijek samo on loš momak?

Legendarni Nijemac je imao poruku za sve one koji Novaka Đokovića predstavljaju kao negativca...

Izvor: Profimedia/MONDO/Stefan Stojanović

Boris Beker je riješio da ponovo stane u odbranu Novaka Đokovića! Najbolji teniser svijeta prošlog vikenda nije uspio da kompletira kalendarski grend slem, a njegov nekadašnji trener odlučio je da kao malo kada ranije govori u ime Srbina.

Legendarni njemački teniser je svima poručio - nije fer da je Đoković uvijek "loš momak" dok su Rodžer Federer i Rafael Nadal uvijek "dobri momci".

Beker je bio gost u jednom podkastu njemačkog "Eurosporta", gdje je govorio o nedavno završenom US openu i porazu Đokovića u finalu od Danila Medvedeva, čime je ostao bez sva četiri grend slem trofeja u 2021. godini.

"Znam Novaka kao osobu i kao profesionalca i mogu samo da mu kažem 'svaka čast'! On je sjajan momak i veliki takmičar koji ponekad ima kratak fitilj, ali ko nema?", pita se Beker.

Nijemcu je smetalo što uvijek u poređenjima Novaka sa Rodžerom i Rafom baš on biva označen kao negativac.

"Javnost i mediji moraju da se naviknu na činjenicu da postoje tri tenisera, a ne dva, koji su velikani i kao ljudi i kao igrači. Neprihvatljivo je da je Novak Đoković uvijek loš momak, a njih dvojica su uvijek dobri momci. Tako je - to nije fer. I nadam se da će ovaj US open, finale, njegov govor i reakcija publike učiniti da gledaju na Đokovića iz druge perspektive", jasno poručuje Novakov bivši trener.

Beker je želio da pokaže primjer poštovanja koje Đoković ima za druge tenisere.

"On je javno branio Cicipasa poslije polufinala protiv Zvereva i veoma podržava druge igrače. O tome se rijetko priča i malo ljudi to cijeni", rekao je Nijemac, a potom se osvrnuo na Novakove suze u toku finala US opena.

"Nikada nisam vidio Đokovića da plače na teniskom terenu. Mora da je prekoračio njegov emocionalni limit, sa svim očekivanjima i pitanjima o 21. grend slemu. To ga je obuzelo. Njegov govor poslije finala je bio perfektan, a sve to u trenutku kada je mogao da kompletira kalendarski grend slem. Bilo je nevjerovatno", istakao je Boris Beker.