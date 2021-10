Bivši igrač Mege dominirao u SAD! Najavio strašnu sezonu - nikad nije ovako šutirao trojke!

Nekadašnji igrač dva kluba u regionalnoj košarci odlično se snalazi u SAD pred početak nove sezone.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Mege i Budućnosti Goga Bitadze (22) mogao bi da ima odličnu sezonu u NBA ligi. Dio svog talenta pokazao je i u pripremnoj utakmici protiv Klivlenda, u kojoj je njegova Indijana upisala poraz, ali je on bio najzapaženiji igrač meča.

Susret je završio sa 18 poena, šest poena i tri blokade, a posebno dobro ga je služio šut za tri poena na ovom meču. Reprezentativac Gruzije pogodio je četiri trojke iz sedam pokušaja i tako otkrio da je između dvije sezone popravio šut sa distance.

Klivlend - Indijana 110:94 (35:26, 25:21, 23:20, 27:27)

Iako je njegov tim izgubio pripremnu utakmicu za novu sezonu, Gogina partija može da raduje navijače Indijane. Nakon prve dvije sezone u ligi u kojima je polako dolazio do sve veće uloge u timu, sada djeluje da je spreman da preuzme veći dio odgovornosti i minutaže.

Bivši igrač Mege, ali i podgoričke Budućnosti u kojoj je bio na pozajmici tokom njihove evroligaške sezone, do sada je prosječno bilježio tek nešto više od 10 minuta po meču u NBA ligi. Kako je u pripremnom meču protiv Klivlenda igrao čak 23 i po minuta, može se zaključiti da Indijana ozbiljnije računa na njega.

Ali, to noćas nije bilo dovoljno za pobjedu. Klivlend je od početka do kraja meča kontorlisao rezultat i rutinski stigao do pobjede samo nekoliko dana pred početak nove NBA sezone.

U ekipi Indijane samo su Džekson (12), Sabonis i Tarner (po 10) imali dvocifreni učinak, dok je ekipa Klivlenda bolje rasporedila poene na ovom meču. Najefikasniji je bio Čedi Osman sa 14 poena, Vejd i Balok su dodali po 12, a iskusni Kevin Lav 10.

Pogledajte detalje sa meča: