Kingsima dosta 1,4 sekunde - koš za pobjedu uz zvuk sirene: Bogdanović se radovao sa bivšim saigračima! (VIDEO)

Nestvaran pogodak Barnsa.

Najspektakularniju pobjedu prošle noći u NBA ligi zabilježili su košarkaši Sakramenta koji su u posljednjoj sekundi došli do pobjede nad Finiksom!

Rezultat je bio izjednačen na 1,4 sekunde do kraja, a onda je Dearon Foks iz auta dodao Harisonu Barnsu. Djelovalo je to kao nemoguća pozicija iz koje će NBA šampion sa Voriorsima i dobaciti do koša, međutim uspio je da pogodi za 110:107 i tako je utišao navijače Finiksa.

Tako je Sakramento došao do čak šeste pobjede košem u posljednjoj sekundi meča od sezone 2018/19, a pogodak Barnsa oduševio je i prvog u tom nizu - Bogdana Bogdanovića.

Javio se odmah Barnsu i čestitao na fantastičnoj trojci za trijumf, odmah nakon pobjede njegove Atlante!

