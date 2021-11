"Odlična Zvezda, i mi imamo potencijal da to budemo!" Zagorac žali zbog 2 slobodna bacanja - Bilo bi još interesantnije!

Kapiten crno-bijelih je poslije derbija smireno podvlačio crtu pod urađenim i viđenim.

Izvor: MN PRESS

Rade Zagorac ima za sobom veliki broj derbija, a nakon poraza u nedjeljnom okršaju protiv Crvene zvezde rekao je da bi Partizanov tim trebalo da izvuče pouke.

"Odlična Zvezda, to je nešto što smo u najavi utakmice istakli. Spremnija u ovom trenutku za derbi i spremnija za rezultat u ovom dijelu sezone. To nas nije iznenadilo, ekipa je pravljena u tom maniru, sa jako dobrim igračima, kvalitetnim, koji u našem taboru u ovom trenutku nisu na tom nivou, ali imaju potencijal da u jednom trenutku budu. Prvi derbi njima, zasluženo", rekao je Zagorac poslije derbija novinarima.

Šta je bilo ključno?

"Iskusnija su ekipa, ima dosta više ovih utakmica iza sebe, vrlo dobro zna sitne stvari koje u derbijima mogu da naprave razliku. Tu prije svega mislim na detalje koji su u drugom planu, koje ne vide svi na lopti i slično. Dobar nauk za nas. Ovo iskustvo nam ništa neće značiti, ako nećemo znati kako da ga iskoristimo"

Koliko je atmosfera uticala na inostrane igrače u crno-bijelom?

"Svakako je uticala, to je jedan od glavnih faktora u derbijima i nije to ništa nepoznato. Zvezda je u ovom trenutku spremnija za derbi utakmicu i kada to istaknem, onda je to velikim dijelom vezano i za to".

U jednom trenutku treće četvrtine, Partizan je prišao na "minus 5" (40:45)

"Mogla su ta slobodna bacanja da utakmicu još više učine interesantnom, pogotovo nama, ali promašili smo bacanja i mislim da je na drugoj strani odmah bilo dva slobodna bacanja. Nedovoljno dobro".

U narednim danima crno-bijele očekuje izvlačenje pouka iz ovog meča.

"Analiza prethodne utakmice i priprema sljedeće su veoma blisko uslovljene, jer je ovo kvalitetan materijal iz koga može dosta toga da se izvuče. Ovo je ekipa koja igra Evroligu na dobrom nivou i koja je u ovom trenutku na jako visokom nivou".