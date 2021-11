"Zmajice" dobile najvišu ocjenu FIBA eksperata

Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je prvo Belgiju, a zatim i Sjevernu Makedoniju.

Ženska košarkaška reprezentacija BiH odigrala je prve dvije utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. na najbolji mogući način i upisala dvije pobjede.



"Zmajice" su, uz sjajnu podršku publike u dvorani "Mirza Delibašić", savladale prošle sedmice treću selekciju Evrope - Belgiju (87:81), a zatim i Sjevernu Makedoniju u Skoplju (64:80).



Upravo zbog toga su dobile i najvišu moguću ocjenu na zvaničnoj stranici FIBA-e od eksperta Paula Nielsena – A plus, dok je Jonquel Jones dva puta uvrštena i u tim kola kvalifikacija.



Što se tiče rivala u našoj grupi, Belgija je dobila ocjenu B (savladali Njemačku), Njemačka B minus, a Makedonke nisu ni mogle očekivati bolju ocjenu od C plus nakon dva poraza.



Pored BiH maksimalnu ocjenu dobile su još samo reprezentacije Turske i Ukrajine, saopšeno je iz Košarkaškog saveza BiH.