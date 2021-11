Nevjerovatan stajling nekadašnjeg saigrača Lebrona Džejmsa.

Izvor: Twitter/NBC Sports Washington

Bivši košarkaš Los Anđeles Lejkersa Kajl Kuzma (26) stigao je ove sezone u Vašington Vizardse, a prošle noći je uoči utakmice protiv Šarlota sve šokirao izborom garderobe.

Momak iz Flinta u Mičigenu došao je u džemperu koji je bio bar za pet brojeva veći nego što je njemu potrebno. A, on je visok 206 centimetara i težak 100 kilograma, pa zamislite onda koliki je to komad odjeće kada na njemu ovako neprijatno visi. Pogledajte!

Vidi opis NBA treba da ga kazni zbog ove odjeće! Svi su ostali u šoku kad su vidjeli u čemu je došao na utakmicu (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Twitter/NBC Sports Washington Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Twitter/NBC Sports Washington Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Twitter/NBC Sports Washington Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Twitter/NBC Sports Washington Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Twitter/NBC Sports Washington Br. slika: 5 5 / 5

Zbog ovakvog stajlinga, bar na trenutak su svi stavili u drugi plan haos na utakmici Detroit - Lejkersi. Svi su pričali o izgledu košarkaša koji je kroz karijeru nerijetko upadao u situacije koje su bile zabavne navijačima, pa je tako nedavno napravio šou i u Klivlendu.

Poslije utakmice u kojoj je dao četiri trojke protiv Kavalirsa (a dvije u poslednjih 30 sekundi) i tako donio pobjedu, on je potpisao znak navijača Kavsa na kojem je pisalo "Lebron je donio Kuzmi šampionski prsten". Aluzija na to da se Kuzma "šlepao" sa Lejkersima do titule 2020. je sasvim jasna.

Kuzma je poslije meča odgovorio na te provokacije i poručio im da je "njihova krivica" što je ubacio te četiri trojke. Dodao je da je rekao navijačima koji su istakli znak da bi "bez Lebrona, Klivlend bio sranje, a ne bivši šampion NBA lige". Sa Kuzmom je uvijek zanimljivo, što se i vidi iz galerije u ovom tekstu, a komentari njegovog stajlinga su odmah preplavili društvene mreže. Tako je jedan korisnik Tvitera odmah zaključio: "Kajl Kuzma zaslužuje suspenziju sa 15 utakmica zbog ovog izgleda".