Novi početak za Srbiju i Pešića! Kreće borba za SP: Nismo uigrani, ali to kompenzujemo nekim drugim stvarima!

Svetislav Pešić i Miloš Teodosić su dali svoje viđenje prvih utakmica u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: MN PRESS

Vratio se Svetislav Pešić na klupu reprezentacije Srbije. Čeka ga novi početak, ali kako za selektora, tako i za igrače.

Na spisku se nalazi 17 igrača, a posljednji se priključio Miloš Teodosić. Sa njim će "orlovi" pokušati da dođu do dvije pobjede u prva dva kvalifikaciona meča za Svjetsko prvenstvo.

Prvi duel igraće u četvrtak u "Pioniru" protiv Letonije (20h), a zatim će tri dana kasnije gostovati Belgiji (15.30h). Nadaju se da će imati podršku sa tribina u Beogradu.

"Očekuje nas izazovna utakmica protiv Letonije koja ima kontinuitet, jer je tokom jula i avgusta igrala kvalifikacije i uigrana je, za razliku od nas koji smo se skupili prije samo nekoliko dana. To je sve početak jednog novog projekta. Ono što je najvažnije, taj nedostatak uigranosti ćemo morati da kompenzujemo jednom velikom željom koju si igrači u ovih nekoliko dana i pokazali. To je ono što me čini zadovoljnim i optimističnim. Publika nam je veoma važna, naši navijači. Ako baš ne igramo sa najboljim igračima koje imamo, onda hajde da svi zajedno pomognemo njima da budu još bolji i postanu najbolji", poručio je Svetislav Pešić.

Kapiten nacionalnog tima je takođe pozvao navijače da napune dvoranu.

"Ulazimo u kvalifikacioni ciklus koji će trajati gotovo dvije godine, a koji zbog sistema takmičenja svaku utakmicu čini veoma važnom. Letonija umije da bude neugodna, sigurno imaju određenu prednost kada je uigranost tima u pitanju, ali sam siguran da ćemo pokazati dobru energiju i igru koja će nas dovesti do željene pobjede. Praktično smo na novom početku, nadam se da će i publika to prepoznati i pružiti veliku podršku reprezentaciji u sutrašnjoj utakmici", zaključio je Teodosić.