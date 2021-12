Obradović otkrio problem sa dvojicom igrača: Panter nije mogao, a onda smo na poluvremenu dobili lošu vijest

Željko Obradović poslije meča pričao o kadrovskim problemima, ali i o lošoj igri njegovog tima u defanzivi.

Partizan je doživio drugi regionalni poraz, a prvi pred domaćim navijačima. U Beogradu su poraženi od Cedevita Olimpije (89:96).

Gosti su meč riješili pogođenim trojkama, a posebno su raspoloženi za igru bili Džejkob Pulen i Jaka Blažič (po 19 poena), uz Jogija Ferela (15, 6as).

Trener srpskog tima Željko Obradović je prvo čestitao rivalu na pobjedi, pa je otkrio šta se dogodilo sa dvojicom igrača - Kevinom Panterom koji nije igrao i Balšom Koprivicom koji nije ulazio u drugih 20 minuta.

"Igrali su veoma dobro, u najavi sam rekao da se radi o timu koji je promijenio sastav i koji je odličan napadački. Potvrdili su to i sada, kao što je bilo i protiv Virtusa. Njihovi spoljni igrači su kontrolisali meč, prodorima i izbacivanjem lopti pravili probleme. Nismo ni približno bili na nivou odbrane iz posljednjih mečeva. Imali smo nesreću da igramo bez Kevina Pantera. Nisam mogao da računam na Balšu Koprivicu u drugom poluvremenu, jer je povrijedio skočni zglob, vidjećemo stanje. Utakmica je izgubljena u odbrani. Hvala i navijačima na bodrenju tokom cijelog meča", rekao je Obradović.

Na dodatno pitanje da pojasni problem sa Amerikancem, najboljim strijelcem tima, nije dao konkretan odgovor.

"Medicinski dio stručnog štaba je u konsultaciji sa doktorima odlučio da Kevin ima povredu koja je mogla da dovede do ozbiljnije povrede, iziskivalo je tretman i pauzu. To je najbolje da pitate našeg doktora. Zdravlje igrača je uvijek na prvom mjestu. Ako je procijenjeno da ne igra, onda je važnije da to tako bude i da se ne pogorša povreda, pa da duže pauzira."

Sam pogled na statistiku i 96 primljenih poena je dovoljan pokazatelj loše igre u defanzivi. Svjestan je toga i Željko.

"Igrali smo pogrešno, utakmicu smo pripremali da zaustavimo njihove glavne kreatore, ali smo stalno kasnili, iako smo to jasno postavili. To je stvar koncentracije i nešto na čemu mladi igrači moraju da rade. Nemoguće je na jedan način igrati odbranu, morali smo da mijenjamo, koncentracija nije bila na nivou u igri jedan na jedan i poslije toga u igri dva na dva. Njihovi kreatori su izvanredno odigrali, kažnjavali sve. Onda smo mi šutirali slabo slobodna bacanja, imali dosta izgubljenih lopti koje nisu bila posljedice njihove agresivnosti, već naše dekoncentracije, bacanje lopte direktno njima u ruke i oni su na to davali lake koševe", zaključio je Obradović.