Partizan ponovo bez Pantera, Obradović nije zabrinut!

Pred meč u Evrokupu sa Slaskom je trener Željko Obradović pričao o situaciji u timu i narednom rivalu.

Izvor: MNPRESS

Partizan je protiv Cedevita Olimpije odigrao jednu od najlošijih utakmica u sezoni, prije svega defanzivno. Sada želi da pokaže reakciju i priliku za to imaće u Evrokupu.

Crno-bijeli u beogradskoj "Areni" dočekuju Slask, tim koji poslije šest odigranih utakmica u ovom evropskom takmičenju ima samo jedan trijumf.

Željko Obradović ponovo neće moći da računa na Kevina Pantera, prvog strijelca ekipe. On ima povredu noge i nije još uvijek poznato kada bi mogao da se priključi saigračima.

"Svi su zdravi sem Pantera koji neće biti u timu. Lekari su procijenili da ima još par terapija. U četvrtak ide na kontrolu, poslije toga ćemo znati kada će se priključiti uobičajenim treninzima", počeo je Obradović razgovor sa srpskim novinarima.

Ovako je izgleda meč protiv Cedevita Olimpije:

Njegov izostanak nije lako nadomjestiti, ali trofejni stručnjak u prvi plan stavlja nešto drugo.

"Kevin je jedan od naših najbitnijih igrača, prije svega napadački, ali smo mi u posljednjem meču dali 89 poena, što nije bio problem. Defanziva je bila očigledan problem, Cedevita Olimpija je odigrala izvanredno, strpljivo, gradila je postepeno napade, odlično šutirali i zasluženo dobili. Očekujem reakciju ekipe uvijek, bez obzira na prethodni meč. Uvijek vodimo računa o onome što sledi. Dižemo se kao tim i Bože daj da u maju, junu, budemo u situaciji da igramo neke bitne utakmice."

Pohvalio je narednog protivnika.

"Slask je ekipa koju moramo da poštujemo, imaju kvalitet, posljednji meč su izvanredno odigrali protiv Hamburga. Gaje specifičan način igre u odbrani, način na koji brane igru u piku nije baš uobičajeno. To je iziskivalo posebnu pripremu za ovaj meč. Uz to su tim koji voli igru u tranziciju, imaju šutere koji staju da šutiraju za tri, probali smo da radimo na tome na treninzima. Vidjećemo koliko smo za to u stanju. Moramo da se vratimo načinu na koji smo igrali odbranu, sem ove utakmice sa Cedevita Olimpijom. Primili smo mnogo lakih poene, ekipa je djelovala bez energije u nekim trenucima, razgovarali smo dosta o tome, nadam se da će bolje izgledati u sljedećem meču", zaključio je Obradović.