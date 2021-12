Željko priznao - čudo je kako smo ovo dobili! Trener Partizana ponovo o velikom problemu: Ne znam šta je razlog toga!

Željko Obradović je dao interesantnu analizu poslije pobjede protiv Slaska.

Partizan je uspio da se izvuče i da upiše novu evropsku pobjedu. U dramatičnoj završnici su savladali Slask (75:73).

Do trijumfa su došli zahvaljujući poenima Nemanje Dangubića u posljednjim sekundama, a svjesni su i crno-bijeli da su imali malo sreće.

Priznao je to i trener Željko Obradović na konferenciji za štampu poslije utakmice. Odmah je pohvalio protivnika.

"Moram prvo da čestitam Slasku, odigrali su dobar meč. Imali smo vođstvo u prvom poluvremenu, vratili su se. Isto je bilo u posljednjoj četvrtini Za mene je čudo kako smo mi ovo dobili. Naravno, moram da čestitam mojim igračima i navijačima koji su bili uz nas tokom cijelog meča", rekao je Obradović.

Ovo su najzanimljiviji momenti sa meča:

Velike probleme imao je Partizan sa povredama. Kevin Panter nije bio u konkurenciji za tim, Obradović je odlučio da odmori Rodionsa Kuruksa i Radeta Zagorca, a onda se sve poremetilo. Uroš Trifunović je imao jeziv pad, pa se povrijedio Gregor Glas. Onda su zbog pet ličnih meč ranije završili Balša Koprivica i Alen Smailagić.

"Glas je osjetio grčeve u obje noge, rekao je sudijama, ali oni nisu mogli da zaustave utakmicu. Smailagić se požalio takođe na povredu, nadam se da nije ozbiljno. Probao sam malo da koristim Kuruksa koji nije spreman, jer nije trenirao. Sam je tražio da uđe i pomogne timu. Nadam se da će ući u bolji trening i da će protiv Lokomotive moći da pomogne. Pantera čeka kontrola. I Ledeja je stigao umor. Treba voditi računa o svemu. Ekipa mora da nađe način da se bori i igra, bez obzira na broj igrača i to je posao svih nas u stručnom štabu. Mi treba da procijenimo ko treba koliko da igra."

Obradoviću se posebno dopalo pitanje medija o najmlađoj petorci koja je u jednom trenutku bila na parketu.

"Ubjedljivo najbolji period smo imali kada su na parketu biliMadar, Glas, Trifunović, Smailagić i Koprivica. To pokazuje statistika i svi parametri. To momci zaslužuju, nastaviće da dobijaju šansu. Utakmica je živa stvar, ne mogu svi da igraju 40 minuta, na kraju kada se pobijedi, svako od njih je dao doprinos i dobili smo zbog toga. Kada se izgubi onda ćemo svi da pričamo o treneru, uvijek ću da pođem od sebe, večeras je to tako bilo."

Ponovo je trofejni stručnjak u prvi plan stavio koncentraciju. O tome je pričao više puta tokom sezone.

"Odigrali su veoma dobro, treba biti strpljiv i što je u ovom trenutku najvažnije jeste da nam nedostaje koncentracija za takmičenja kao što su ABA liga i Evrokupu. Da li je umor, nešto drugo, ne znam. Primjećujem da neki igrači nisu koncentrisani. Tu je stvar koncentracije, pristupa, želje. Dobili smo meč zahvaljujući želji i veličanstvenim navijačima."

Ovako je izgledao pad Trifunovića:

Partizan je u ovaj meč ušao sa ulogom velikog favorita...

"Uz svo poštovanje, mi koji smo unutar tima svakom protivniku prilazimo isto. Vidjeli ste da je Hamburg večeras lako dobio Lokomotivu koja je bila apsolutni favorit. Ovo je košarkaška utakmica, nema opuštanja i ne možeš da misliš da ćeš bilo koga lako da dobiješ. Analizirali smo ih, znali smo kako igraju."

Zatim se ponovo vratio na priču o greškama koje nastaju zbog nedostatka fokusa.

"Kada vodiš utakmicu i kada daješ zadatke sa klupe ili na tajm-autu, potrebno je da tim bude koncentrisan. Do pada fokusa dolazi iz raznih razloga, pokušaću da kao trener uradim da to bude što manje. Ima trenutaka kada im druge neke stvari odvlače pažnju. Kada žele sebe da ohrabre sa nekim brzim šutom, ubačajem, pa manje vode računa o odbrani, tu nastaju problemi. Taj balans igrač mora da ima. Odigrali smo tek 18 utakmica, čeka nas još pedesetak. Drago mi je da imamo u svakom meču veliku želju, na kraju kada se sve vrati i sabere, možemo da tražimo pozitivne stvari", zaključio je Obradović i još jednom se zahvalio navijačima.

