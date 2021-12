Dominacija Zvezde! U ABA su nezaustavljiva sila - razbili FMP u gostima!

Crvena zvezda je pregazila rivala u gostima.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je nezaustavljiva sila u ABA ligi! FMP koji je ove sezone najprijatnije iznenađenje regionalnog takmičenja nije mogao ništa timu Dejana Radonjića u Železniku.

Držali su se "panteri" u prvom poluvremenu predvođeni Tasićem i Džonsom, ali nije bilo snage za senzaciju. Već poslije 30 minuta Zvezda je imala veliku prednost, koja je narasla na konačnih "plus 24".

FMP - CRVENA ZVEZDA 74:98 (18:20, 19:24, 16:26, 21:28)

Tim Dejana Radonjića je na startu imao problema sa velikom agresivnošću FMP-a, probao je tim iz Železnika da agresivnošću natera u problem protivnika koji je umoran poslije okršaja u Evroligi.

To je potrajalo cijelu prvu četvrtinu, ali već do poluvremena Zvezda je uspjela da dođe do dvocifrene prednosti serijom 12:0 (31:21), ali je na odlasku na odmor "plus" crveno-bijelih iznosio šest poena.

Ipak poslije serije 12:2 u trećoj četvrtini gosti su stigli na "plus 20" (65:45) i tu nije bilo povratka za domaćina. Ovakav razvoj situacije značio je da je Radonjić uspio da odmori neke ključne igrače, pa je tako Nikola Kalinić igrao 18 minuta, Nejt Volters 16, Ognjen Kuzmić 10, a Luka Mitrović 17 minuta.

Za ovaj trijumf najzaslužniji je Nikola Ivanović koji je sjajno koristio to što su ga redovno slali na liniju penala, pa je meč završio sa 18 poena, uz šta je dodao 5 asistencija. Majk Cirbes je za 12 minuta na terenu postigao 12 poena, dok su dvocifreni sa po 10 poena bili Luka Mitrović i Stefan Marković.

Što se tiče poraženog tima Brajs Džons je bio sjajan sa 17 poena, a Danilo Tasić je poslije 10 poena u prvom poluvremenu u drugom dijelu igre dodao samo još 2.

CRVENA ZVEZDA: Lazarević 9, Volters 9, Mitrović 10, Lazić 5, Kalinić 3, Holins 6, Simonović 8, Ivanović 18 (5as), Marković 10, Vajt 8, Kuzmić, Cirbes 12

FMP: Nevels 8, Pavićević 8, Vujičić 5, Džons 17, Šaranović 2, Tasić 12, Radonjić 9, Izundu 6, Simović 2, Nerandžić 1, Stepanović 4