Partizan u 42 sata mora da odigra dva meča: Hamburg, trening, pa onda stiže Mega!

Naporan raspored za Partizan.

Izvor: MN PRESS

Partizan je "arhivirao" Hamburg u Evrokupu, a sada je vrijeme za odloženi meč protiv Mege u ABA ligi. Duel je prvobitno trebalo da se odigra 27. decembra, ali je otkazan pošto je Mega imala veliki broj zaraženih igrača, tako da će timovi izaći na megdan u četvrtak od 17.30.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da njegova ekipa mora ozbiljno da odigra i da na pravi način pristupi utakmici protiv Mege, koja dolazi u sklopu teškog rasporeda.

"Imaćemo danas trening, pokušati da reagujemo. Kako to obično biva, trudićemo se da uradimo najbolji skauting, da postavimo utakmicu i probamo da igramo ozbiljno. Kao i svaki tim i oni zaslužuju respekt. To su mladi igrači koji uvijek imaju veliku želju da igraju, da se takmiče, da pobjeđuju i mislim da je to prva stvar koju moramo imati. Da pristup utakmici bude kakav je bio protiv Hamburga", rekao je Obradović, prenio je klupski sajt.

Utakmica se igra samo 42 sata od meča sa Hamburgom, a trener crno-bijelih je rekao da će nastupiti sa istim timom.

Obradović je naveo da će igrati isti igrači kao u duelu protiv Hamburga, pošto će tog dana kapiten Rade Zagorac imati kontrolni pregled i neće biti sa ekipom.

Centar Partizana Balša Koprivica rekao je da će ekipa pokušati da se odmori i pripremi za meč.

"Pripremićemo se za njih. Imaju mladu ekipu, mnogo talentovanih igrača, tako da ćemo za njih biti spremni. Pokušaćemo da odmorimo što više možemo i da pripremljeni dočekamo tu utakmicu", neveo je Koprivica.

Meč se igra u hali "Aleksandar Nikolić" i za taj susret važiće ranije kupljene ulaznice, dok su ostale dostupne na "Ticketline".

(Beta)