Zvezda izašla iz pakla korone, na terenu poslije tri nedjelje: Dobre vijesti i poruka - Da vidimo kakvo je stanje!

Crvena zvezda će konačno na teren.

Izvor: MN PRESS

Konačno su navijači Crvene zvezde to dočekali, njihovi košarkaši će poslije tri nedjelje pauze zbog velikog broja zaraženih virusom korona u ekipi konačno na teren.

Poslije dvadeset dana ekipa Dejana Radonjića ponovo izlazi na teren, a prvi čovjek struke crveno-bijelih ističe da je sada na ekipi da vidi u kakvom se zapravo stanju nalazi na meču sa ASVEL-om u Vilerbanu.

"Imali smo jednu situaciju koja je dovela do toga da smo u jednoj pauzi koja je dosta duga. Znate i sami da je dosta nas bilo pod koronom i da smo iz tog razloga jedno vrijeme bili bez trenažnog procesa. Prošlo je dosta između dva meča, drugog januara smo igrali posljednji. Ono što je bilo jeste da smo imali određen trenažni proces sa nekoliko igrača, a da je kod nekih igrača bilo 10 do 12 dana odsustva do početka rada i da smo sada svi zajedno tu ali u statusu da pokušavamo da uradimo ono što možemo. Ta pauza koja je bila je pauza u izolaciji sa strogim mirovanjem, tako da smo morali da vodimo računa o svemu i da postepeno ulazimo u trenažni proces. Ono što je glavna karakteristika jeste da osim tih igrača koji su trenirali je da nisu igrači u isto vrijeme izlazili iz korone. U svim tim okolnostima smo probali da napravimo nešto najbolje i da čekamo utakmice koje nam dolaze", naglasio je on.

Za sada nije pominjao nikakav rezultatski imperativ, jednostavno u petak od 21 čas želi da vidi gdje se njegov tim trenutno nalazi.

"Imamo evroligaški meč, čeka se meč protiv ASVEL-a koji igra jako, jako dobro. Ono što je naša realnost je da vidimo šta mi uopšte možemo", dodao je on.

Na kraju je otkrio da su svi prvotimci zdravi, kako oni koji su dobili koronu tako i Dejan Davidovac koga je mučila povreda.

"Što se tiče zdravstvenog stanja to je dobro. Izašli su svi iz korone i te povrede koje su bile su sanirane. Ono što je najvažnije je da napravimo svakodnevnu analizu da vidimo u kakvom smo stanju i pojedinačno i kolektivno", zaključio je Radonjić.

Ognjen Dobrić je bio među igračima koji su preležali kovid, ali kaže da su sada svi dobro.

"Dobro hvala Bogu oporavili smo se, da kažem u ime cijele ekipe. Svi smo dobro, završio se taj period karantina i korone tako da smo se vratili u salu. Treniramo nekih nedjelju dana."

Posebno je istakao da je za profesionalne sportiste teško da se vrate u ritam kada imaju pauzu u kojoj moraju potpuno da miruju.

"Dug je to period, pogotovo kada smo u karantinu. Mi smo stalno u nekoj fizičkoj aktivnosti i taj period od šest-sedam dana u kući stvarno poremeti naše tijelo i moramo da se vratimo u neku normalu i ritam utakmica i treninga, Mislim da smo uspjeli da se koliko toliko vratimo. Prva utakmica je ASVEL i potrudićemo se da odigramo što bolje. ASVEL je fizički izuzetno dobra ekipa, bekovska linija pravi velike probleme protivnicima i naša odbrana mora da se fokusira na njih", naglasio je bek crveno-bijelih.

Pouzdani defanzivac i kapiten tima Branko Lazić je takođe ponovio da je teško vratiti se paklenom evroligaškom ritmu.

"Biće naravno teško jer smo sedam dana imali strogo mirovanje. Nije bilo ni govora o nekom treningu i jako je teško vratiti se u takmičarski ritam. Šta da radimo, takva je situacija svuda i moramo da se naviknemo. Biće izuzetno teško obzirom da su oni sinoć izgubili na domaćem terenu i sada opet igraju na domaćem terenu. Svakako da će odigrati jače i snažnije. Tako igraju cijele sezone, takva su atletska ekipa sa sjajnim pojedincima. Na nama će biti prije svega da im pariramo prije svega u tom fizičkom smislu, što smo uradili ovdje u Beogradu i to je na kraju dalo rezultat", dodao je on.