Odbranili, pogodili i pobijedili: Dejan Radonjić o Zvezdinoj drami u derbiju - koja već gusta završnica po redu?

Zvezdin trener naglasio je značaj pobjede u Ljubljani

Izvor: YouTube/Screenshot/Cedevita Olimpija TV

Crvena zvezda je uzavršnici za infarktpobijedila Cedevitu Olimpiju u Ljubljani i ostvarila važan trijumf u borbi za prvo mjesto na tabeli.

Poslije utakmice, Zvezdin trener Dejan Radonjić govorio je o svemu kroz šta je njegov tim prošao u prethodnim danima i nedjeljama...

"Poslije izuzetno teškog perioda za nas, koji je predugo trajao, kao i teškog ritma za nas, korone... Ostali smo skoro bez čitavog tima i nismo predugo bili zajedno. Trenažni proces je trpio, pokušali smo nekoliko dana pred meč u Evroligi da uradimo koliko je moguće, tamo je bilo evidentno da je to bilo evidentno daleko od onoga što smo igrali prije tih problema i te pauze od preko 20 dana", rekao je on.

"Ritam koji je iziskivao da nosimo sve te napore i probleme koje smo imali, došli smo da igramo protiv Olimpije, koja je dobra i stvarno imam samo riječi hvale i respekt za njih. Napravili su dobre promjene, dobro igraju i tokom meča je bilo evidentno da smo neke stvari malo bolje radili nego što je bilo u Francuskoj, ali bilo je tu jako puno stvari koje nisu bile dobre i koje nisu tipične za naš tim, koji mora da igra sa energijom, a u ovom trenutku je nema, s obzirom na sve okolnosti", dodao je Radonjić.

Zvezda je u Ljubljani na minut i po do kraja gubila pet poena razlike, a Cedevita Olimpija je imala loptu.

"Početak je bio vrlo mekan, čak i više od toga. Odbrana je bila izuzetno loša, malo smo se konsolidovali pred kraj prve četvrtine i u drugoj nešto bolje to radili. Ponavljam, uz greške koje nisu tipične za nas. U nastavku smo imali bolje intervale, ali generalno opet je to bilo 'up and down', gdje smo pravili razliku, padali, pravili greške i na kraju dozvolili da iz naše prednosti dođemo u zavidan minus u završnici. Ovo nam je koja već gusta završnica. Uspjeli smo da u zadnjim minutima budemo dobri, da odbranimo, pogodimo i da dođemo do izuzetno važne pobjede".

Pred Zvezdom je put u Atinu na meč protiv Olimpijakosa u četvrtak, pa još jedan regionalni derbi - protiv Mornara u nedelju.

"Slijedi nam ritam koji je takav kakav jeste i gdje moramo da pronalazimo alternativna rješenja kako bismo dizali ekipu. Za dva dana idemo u Atinu, čeka nas Olimpijakos, onda nas čeka dan za povratak i meč protiv Mornara, pa dupli program u Evroligi... Neće nam biti lako i zbog toga ova pobjeda dobija još više na značaju", dodao je Radonjić.

Ovako sada izgleda tabela ABA lige: